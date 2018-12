Strahlende syrische Kinderaugen beflügeln den Lindauer Adnan Wahhoud

Mitte Dezember in der Provinz Idlib: Es ist Winter, es regnet, „und das ist gut so“, sagt der Lindauer Adnan Wahhoud. Knapp zwei Wochen hat er gerade wieder im Nordwesten seines Geburtslandes verbracht. Und er freut sich: „Der Weizen wächst, ist schon knapp zehn Zentimeter hoch.“ Auch die Feigenbäume, die Wahhoud im Sommer gepflanzt hat, sind angewachsen. Er hat in seinen sieben Medical Points Gehälter ausbezahlt, hat ein Schulfest in Blanta besucht und die Waisenkinder, die er betreut: Die strahlenden Kinderaugen, die er vielfach in Syrien erlebt hat, beflügeln Wahhoud in seiner Arbeit in Syrien.

Ja, es ist schön, wieder in Lindau zu sein. Das gibt Adnan Wahhoud zu, als er in die LZ-Redaktion kommt. Vor allem Freunde und seine Familie sind froh, dass der 66-Jährige von einer weiteren Reise in den Nordwesten Syriens gesund zurückgekehrt ist. „Angenehm“ sei die Fahrt dieses Mal gewesen, die türkisch-syrische Grenze in gut einer Stunde überquert gewesen. Zwischen Yakobiya im syrischen Grenzbereich und Khan Alassal westlich von Aleppo herrsche derzeit mildes Winterwetter, mit Temperaturen zwischen sechs und zehn Grad – und Regen. „Die Menschen in der Region sind froh, dass es regnet“, schildert Wahhoud. Denn die Äcker dort sind bestellt, wer sich Saatgut leisten könne, habe das bereits ausgebracht: „Der Weizen ist schon so hoch“, zeigt er mit seinen Händen.

Den Winter bekommt der Deutsch-Syrer aber auch von einer anderen Seite zu spüren: Er hat bei seiner jüngsten Reise fast 20 Prozent mehr Medikamente für die von ihm gegründeten sieben Ambulanzen kaufen müssen, dafür über 12 000 US-Dollar ausgegeben. „Winter bedingt kommen immer mehr Menschen krank in die Medical Points“, berichtet Wahhoud: Über 1500 Patienten sind so im November in der Ambulanz in Takad versorgt worden, jeweils um die 1200 in Tuum und Yakobiya. Deutlich über 2500 waren es sogar in Fattiere ganz im Süden der Provinz Idlib.

„Eine tolle Zeit“ ist für Wahhoud der Tag in der Schule in Blanta gewesen: Wie berichtet, hatten die 226 Buben und Mädchen dort ihren neu gestalteten Schulhof mit einem Schulfest gefeiert und zum Abschluss dank der Spenden aus Lindau und Umgebung neue Schuhe und Socken erhalten. Buchstäblich genossen haben die Kinder nach Wahhouds Worten an diesem Tag auch das warme Mittagessen in der Schule: eine Art syrische Pizza, „die essen alle Kinder dort gerne“. Wahhoud will die Schule auch nach diesem Festtag nicht aus dem Blick verlieren: Er möchte rund um den neuen Schulhof Beete anlegen lassen, damit dort „Grün und Bäume gepflanzt werden“.

Zahl der Waisenkinder steigt weiter

Anschließend fuhr der Lindauer weiter in den Süden der Region Idlib: Mittlerweile betreut der Lindauer dort über 340 Halb- und Vollwaisen. Er hat einen kurzen Filmmitschnitt: Der zeigt, wie Mütter oder Großeltern per Fingerabdruck bestätigen, dass sie die monatliche Unterstützung aus Wahhouds Waisenhilfe erhalten haben. Der Deutsch-Syrer weiß, dass noch viel mehr Kinder ein oder beide Elternteile durch den Bürgerkrieg verloren haben. „Aber ich kann leider nicht alle unterstützen“, fügt er an. Immerhin hat er von Januar bis Dezember fast 88 000 US-Dollar für die Waisenhilfe ausgegeben – Geld, das zum allergrößten Teil aus Spenden stammt. Und Adnan Wahhoud ist froh, dass er dank dieser Hilfe aus Deutschland den Kindern in Syrien auch mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.