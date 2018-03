Strahlend schön und glücklich

Ihre viel gelobte Ballett-Inszenierung „Acqua“ konnte die Ballett-Compagnie des Theaters Ulm wie angekündigt am Dienstagabend im Stadttheater nicht aufführen. Dafür erlebten die Besucher das neunköpfige Ensemble in der Tanzstudie „Recortes“ (Erinnerungen) von Gustavo Ramírez Sansano im zweiten Teil des Abends. Die erste Partie gehörte fünf Szenen, entworfen von drei „Jungen Choreografen“.

Die einen waren enttäuscht, hatten sie sich gerade auf den in Lindau sehr beliebten Ulmer Ballettdirektor Roberto Scafati und sein jüngstes Werk „Acqua“ zur Musik von Jürgen Grözinger gefreut. Die anderen, denn die Fan-Gemeinde für modernes Tanztheater in Lindau ist groß, zeigten sich von Sansanos Einstudierung ebenso angetan. Der Spanier ist auf internationalen Bühnen präsent. Nach der Leitung des Chicagoer „Luna Negra Dance Theater“ ist er Direktor der Tanz-Compagnie „Titoyaya“ und freiberuflich tätig unter anderem am Hamburger Ballett, in Madrid, Chicago und in den Niederlanden. „Recortes“ erlebte 2017 in Münster seine Uraufführung und wurde anschließend am Ulmer Theater erarbeitet. Hierin werden Identität und Erinnerung in Beziehung gesetzt frei nach dem Gedanken von Jorge Luis Borges: „Wir sind unsere Erinnerungen, wir sind dies schimärische Museum wechselnder Formen, ein Gebilde zerbrochener Spiegel.“

Das zeichnet das Ensemble aus

Bevor sich das Ensemble nach der Pause diesem Stück zuwandte, inszenierten sie fünf collageartige Szenen dreier junger Choreografen. Dieses von Scafati seit Jahren verfolgte Konzept, einzelnen Tänzern das Szepter in die Hand zu drücken, hat sich ein weiteres Mal bewährt. Laut Scafati sei das der beste Weg in die Zukunft, aus der Innenansicht des Tänzers heraus zu agieren. Eine goldfarbene aufscheinende Box, aus der heraus Alessio Pirrone sich Julia Anna Sattler und Ceren Yavan-Wagner gegenüber sieht. Umfangen von einer mystisch dunklen Lichtregie (Axel Rothauszky) entspinnt das Trio seine federleichten, fortwährend fließenden und ineinander greifenden Tanzformen. So, als gäbe es einen unerschöpflichen Pool immer neuer Kreationen, zu denen Körper fähig sind. Das kennzeichnet Scafatis Ensemble aus.

„Das Leben wäre vielleicht einfacher, wenn ich dich gar nicht getroffen hätte“, dringen Gedichtzeilen von Erich Fried an das Ohr. Sofort gehen diese eine Beziehung zum Getanzten ein. Klopft man jede einzelne Drehung und Wendung auf eben Gehörtes ab. Beatrice Paneros Titel „Die Verwandlung“ lässt umgehend nur einen Gedanken zu – den an Franz Kafka und seinen Gregor Samsa. An das Unvorstellbare, das unverdrossen Gestalt annimmt. In eckigen, roboterartigen Abläufen zur fragmentierten Musik von Illyr und Ludovico Einaudi zappeln und strampeln Ceren Yavan-Wagner und Bogdan Muresan um ihre verloren gegangene Identität. Choreograph Daniel Perin hat sich in „Angere, Eligere … Vita!“ mit Solo-Tänzer Alessio Pirrone ebenfalls dem Thema nach dem eigenen Ich verschrieben. Betörend poetisch gibt sich „Der Schwan“ zu Klängen von Camille Saint-Saëns, wonach die Studie „Numbers … complete with more Levels“ einen flotten Dreier entfacht – in Unterhose mit Plüschteddy, wirbelnder Handtusche und Tattergreis am Stock. Eine urkomische Charakterstudie, auf die dann „Recortes“ folgt.

Hier steht in wechselnden Rollen das ganze Ensemble auf der Bühne. Vor einer Kulissenwand mit vier Türöffnungen, die ins Dunkle führen. Mal schwarz, mal weiß gekleidet zu sphärischen Klangmustern, zu elegischen Klavierparts oder beeindruckend in ihrer lockeren Andersartigkeit zu Elvis Presleys „Love me tender“ lassen Paarformationen Erinnerungsfetzen auf- und abtauchen. Was so schwebend und emotional, so zupackend und lustvoll erscheint, hinterfragt zugleich die Gültigkeit unserer Erinnerungen. Doch ganz gleich wie komplett oder bruchstückhaft sie sind, Sansanos „Recortes“ gipfeln in unisono Weiß. In einer Art Revue zu Johnny Mathis „Wonderful! Wonderful!“ aus den 1950er-Jahren – strahlend schön und glücklich.