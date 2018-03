Straßen wegen Bauarbeiten in Osterferien gesperrt

Im Zuge der Baumaßnahme „Bahnübergang Langenweg“ erfolgt während der Osterferien die endgültige Herstellung der Fahrbahndecke mit anschließenden Markierungen. Hierfür muss die Kolpingstraße/neuer Kreisverkehr und das Umfeld zwischen der Bleichekreuzung und dem Aeschacher Markt vollständig für den Verkehr gesperrt werden, wie die Lindauer Stadtverwaltung mitteilt. Bei dieser Gelegenheit werde auch eine notwendige Sanierung des Straßenbelags zwischen der Kreuzung Langenweg/Anheggerstraße und dem Aeschacher Markt vorgenommen.

Die von trockener Witterung abhängigen Arbeiten beginnen am Montag, 26. März, und enden bei gutem Verlauf voraussichtlich am Mittwoch, 4., oder Donnerstag, 5. April, schätzt die Stadtverwaltung. die Arbeiten seien bewusst in die Ferien gelegt worden, damit die Umleitung an den Schulen vorbeigeführt werden kann. So erfolgt die erforderliche großräumige Umleitung in beiden Fahrtrichtungen durch die Reutiner Straße. Von Aeschach nach Reutin, demnach über die Ludwig-Kick-Straße, Kreisverkehr, Reutiner Straße, Köchlinkreuzung, Kemptener Straße in Richtung Berliner Platz und umgekehrt zurück. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.

Anwohner des Bereichs südlich der Kolpingstraße/des Langenwegs werden über den Bahnübergang Laubeggengasse erschlossen. Hier ist auch die Zufahrt zum Kolpinghaus und zur Gaststätte „Der Grieche“ immer möglich. Eine Durchfahrt der Laubeggengasse in Richtung Langenweg / Aeschach ist aber nicht möglich.

Der Bereich Anheggerstraße/Am Rehberg zwischen dem Langenweg und der Ludwig-Kick-Straße ist während der Bauarbeiten über die Rainhausgasse erreichbar.

Die Holdereggenstraße bleibt bis zur Einmündung Langenweg (Ärztehaus Holdereggenstraße 1 /„Die Brille“) jederzeit befahrbar.

Die Tiefgarage Römerpark ist über die Bleichekreuzung erreichbar, jedoch voraussichtlich nicht am 26. und 27. März.

Die Zufahrt zur Tiefgarage „Fressnapf“ ist vom Aeschacher Markt kommend möglich (einspurig mit Gegenverkehr), jedoch voraussichtlich nicht am Dienstag, 3. April.

Der Stadtbus fährt vom 26. März ab Betriebsbeginn bis 4. April Umleitungen. In einigen Bereichen können Ersatzhaltestellen aufgestellt werden. Die Linie 4 von und nach Alwind wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen Wackerstraße und ZUP direkt über den Aeschacher Knoten geleitet. Die Haltestellen Lärche und Musikschule entfallen in beiden Richtungen. Dafür wird je Fahrtrichtung eine Ersatzhaltestelle in Höhe Wackerstuben beziehungsweise dem Teppichgeschäft Bahmann eingerichtet.

Die Ausfahrt der Linie 4 vom ZUP in Richtung Alwind erfolgt über „Am Rehberg“, Rainhausgasse, Achstraße, Reutiner Straße und Ludwig-Kick-Straße zum Aeschacher Markt. Die Ausfahrt der Linie 4 vom ZUP in Richtung Gitzenweiler Hof erfolgt über „Am Rehberg“, Rainhausgasse, Achstraße, Reutiner Straße und Ludwig-Kick-Straße Richtung Schönbühl. Die beiden Fahrzeuge der Linie 4 nach Alwind und zum Gitzenweiler Hof fahren den ZUP deshalb in gleicher Fahrtrichtung auf dem östlichen Bahnsteig (stadteinwärts) an.

Die Linien 1 und 2 zwischen ZUP und Insel sowie die Linie 3, 3k und 3s zwischen ZUP und Zech werden in beiden Fahrtrichtungen über „Am Rehberg“, Rainhausgasse und Bleicheweg umgeleitet. Die Haltestellen am Langenweg entfallen ersatzlos.

Da es während der Sperrung zu Behinderungen und Staus kommen kann, sollten die Stadtbusfahrgäste mit Verspätungen rechnen.

Fußgänger und Radfahrer frei

Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Radfahrer dürfen den Gehweg benutzen.

Mit den Asphaltierungs- und Markierungsmaßnahmen werde ein wesentlicher Baustein für die für Mitte Mai angedachte Eröffnung der Bahnunterführung Langenweg abgearbeitet, schreibt die Stadt.