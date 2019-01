Straßen rund um Lindau sind dicht

In den vergangenen Tagen haben Schneemassen den Verkehr und auch den Alltag teilweise lahmgelegt. Schwäbische.de ist gerade draußen in der Region Lindau unterwegs - und berichtet live von liegengebliebenen Lkw und glatten Straßen. Reporter Marcus Fey ist sogar an Bord eines Schneeräumfahrzeugs - bis es nicht mehr weitergeht.