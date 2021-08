Stimmenkünstler tritt im Lindauer Zeughaus auf

Der Musiker und Stimmenkünstler Christian Zehnder gastiert am Freitag, 3. September, um 20 Uhr im Lindauer Zeughaus. Er präsentiert „Songs from a new space mountain“.

Aus dem Umfeld des (Musik-)Theaters und der zeitgenössischen Musik heraus entwickelte der Schweizer fernab von Traditionen eine ganz eigene Musik, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Seine Stimme variiert vom Obertongesang zu „Global Jodeling“. Dabei manipuliert er verschiedenste Klangwerkzeuge – von Wippakkordeon und Mundpfeifen über Maultrommel und Taucherbrille bis hin zur Eletronic Tanpura.

Einlass ist um 19.30 Uhr. Personalisierte Karten zu 27 Euro, ermäßigt 23 Euro, gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark sowie unter www.zeughaus-lindau.de und unter www.reservix.de. Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf.