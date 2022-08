Stille Welten walten länger – bevor Fotografie Einzug hält

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die fast mystischen Bilder von Gerhard Rasser konnten die Besucher in der Galerie peregrinus e.V. in Scheidegg regelmäßig beeindrucken und begeistern, so dass Künstler und Galerie beschlossen, die Ausstellung bis 21. September zu verlängern. Danach wird dann Street-Fotografie zu sehen sein – weniger still und mystisch, aber faszinierende Momentaufnahmen aus dem Alltag unseres Lebens. Zum Teil sehr grafisch, mitunter auch ein Doppelspiel aus Durchblick und Reflexionen oder aus Licht und Schatten, so wie es große Glasflächen oder eine flach stehende Sonne ermöglichen beziehungsweise immer wieder erscheinen lassen. Wie Rasser eher inneren Bildern Raum gibt, wird Florian Pötzl ab 25. September vodergründig Äußerliches zeigen, dessen verborgene Reize dennoch immer wieder hintergründig sind. Darin liegt die Kunst der Momentaufnahmen, die über den originellen Schnappschuss hinauswiesen.