Stiftung der Volksbank spendet für Skatepark

Lindau (lz) - Mit insgesamt 6750 Euro hat die Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) den Bau des Skateparks von Lindau Move sowie den angrenzenden Bauwagen finanziell unterstützt – 6000 Euro davon kommen aus der Stiftung der VBAO. Paul Schwarz, Regionalmarktdirektor Wangen/Lindau der Bank hat Oliver Bender, Vorstand des Vereins Lindau Move, einen symbolischen Scheck überreicht.

„Der Grundgedanke unserer Stiftung beruht auf dem Motto: Für die Menschen. Für die Heimat. In diesem Sinne liegt es uns am Herzen, gerade die Menschen zu unterstützen, die sich in und für unsere Heimat engagieren. Es ist schön zu sehen, was hier durch die Zusammenarbeit vieler entstanden ist“, berichtet Schwarz.

Von „einer atemberaubenden Lage und einem einzigartigen Projekt, bei dem alle mitangepackt haben“ spricht auch Bender bei der Spendenübergabe. „Wir freuen uns sehr, dass die Stiftung der VBAO die finanziellen Mittel bereitgestellt und zudem den Bau eines Bauwagens ermöglicht hat.“

Gemäß der Satzung der Stiftung der VBAO ist deren Zweck die Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen und mildtätigen Organisationen sowie die Förderung von Maßnahmen für den Erhalt und die Verbesserung von sozialen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen und Kindergärten im Geschäftsgebiet der Genossenschaftsbank. Im Oktober steht die nächste Kuratoriumssitzung der Stiftung an – hier wird über die Finanzierung weiterer Projekte entschieden. Anträge können unter vbao.de/stiftung eingereicht werden.