Stier bricht in Vorarlberg aus und wird erschossen

Ein Stier ist am späten Mittwochnachmittag in Rankweil, Vorarlberg, aus seinem Stall ausgebrochen. Der Versuch, ihn wieder einzufangen, scheiterte. Das teilt die Polizei in einem Pressebericht mit.

Das circa 650 Kilogramm schwere Tier durchbrach demnach die Holzwand seiner Stallung und hielt sich im Bereich der L52 und dem Mühlbach auf.

Anfänglich blieb der Stier ruhig, doch dann rannte er auf der zu diesem Zeitpunkt stark befahrenen L52 in Richtung Meiningen davon, heißt es im Bericht.

Dabei sei es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit den Verkehrsteilnehmern gekommen. Doch der Stier sei schließlich in Richtung der Stallung auf eine umfriedete Wiese getrieben worden.

Stier geht auf Polizisten los

Beim Versuch, den Stier weiter in Richtung der Stallung zu treiben, drehte dieser allerdings plötzlich um und rannte laut Bericht auf einen Polizisten zu. Dieser habe den Stier erschossen, um die akute Gefährdung abzuwenden.

Während des Vorfalls war die L52 zeitweise in Richtung Meiningen gesperrt, wodurch es für eine Dauer von circa 30 Minuten zu Verkehrsbehinderungen kam.

Mit Ausnahme des Stallgebäudes wurde der Polizei bislang weder ein Sach- noch ein Personenschaden gemeldet. Allerdings sucht die Polizei nach einer Frau.

Sie habe versucht, den wild gewordenen Stier auf Höhe der Runastraße anzuhalten als dieser auf der Straße in Richtung Meiningen lief. Dabei attackierte der Stier sie und stieß sie um, so der Polizeibericht weiter.

Im Anschluss habe die bislang unbekannte Frau mit einem PKW den Ort verlassen. Die betreffende Person wird nun ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Rankweil zu melden.