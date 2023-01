Sternsingerinnen und Sternsinger sind als Segensbringer unterwegs - mit vielen Bildern

Auch in diesem Jahr sind die Sternsingerinnen und Sternsinger in Lindau und den Gemeinden von Haus zu Haus gezogen. Dabei brachten sie den Menschen in Aeschach, Oberreitnau, Wasserburg, Nonnenhorn, Bodolz, Weißensberg, Achberg, Bösenreutin und Niederstaufen den Segen.

Mit Weihrauch Myrre und jede Menge Spaß: Die Sternsinger aus Niederstaufen von der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul waren in diesem Jahr auch wieder unterwegs. (Foto: Annette Jordan) Die Achberger Kinder habenn sich vor ihren Rundgängen durchs Dorf an der Krippe in Esseratsweiler getroffen. Im Gottesdienst am Dreikönigstag mit Pastoralreferentin Mirjam Schweizer wurden die Kinder ausgesandt – Unter dem diesjährigen Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Die Spendengeldern erhalten unter anderem Sternsinger-Projekte in Ndanda in Tansania und in Forestal in Bolivien. Bis zum Abend hatten die Sternsinger 9226 Euro gesammelt. (Foto: Sylvia Manz/ Kirchengemeinde Achberg) Die Sternsinger in Oberreitnau sind sogar mit Trompete unterwegs gewesen: Elf Kinder von St. Pelagius haben den Menschen den Segen überbracht. (Foto: Mirjam Schweizer) Sie gehen von Haus zu Haus und bringen den Segen und Singen: Auch die Sternsinger aus Wasserburg machten bei der Dreikönigs-Aktion mit. In diesem Jahr waren es 30 Kinder. (Foto: Pfarrgemeinde) Mit goldener Krone und bunten Umhängen stehen sie für die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland: Die Sternsinger von St. Ludwig in Aeschach. (Foto: Bettina Weishaupt) Am Dreikönigstag hat Bösenreutin seine Sternsinger ausgesandt. Die Kinder machten sich mit dem Wunsch auf den Weg, Kindern in aller Welt zu helfen „denen es nicht so gut geht wie uns.“ (Foto: Susi Donner) Die Weißensberger Kinder haben drei Tage lang an den Türen der Menschen gesungen und gebetet und über 5400 Euro Spenden gesammelt. (Foto: Susi Donner) Die acht Kinder aus Bodolz und Schachen haben auch mit bei der Sternsinger-Aktion mitgemacht. (Foto: Daniela Urban) Die Sternsingerinnen und Sternsinger von St. Christophorus in Nonnenhorn sind am Dreikönigstag von Haus zu Haus gezogen. (Foto: Pfarrgemeinde) 1 von 1