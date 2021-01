Sternsinger in Oberreitnau und Achberg unterwegs

In den vergangenen Tagen sind einige Sternsingergruppen in Oberreitnau und Achberg zusammengekommen. Doch anders als sonst üblich zogen sie nicht von Haus zu Haus. Vielmehr haben sie ein Corona-Alternativprogramm auf die Beine gestellt.

In der Kirchengemeinde St. Pelagius in Lindau-Oberreitnau trugen die Geschwister Elias und Jomari Geiger, sowie Merle und Lennart Schultze den Spruch der Sternsinger im Gottesdienst vor. Auf dem Kirchplatz konnten die Gottesdienstbesucher anschließend geweihte Kreide oder einen Aufkleber mit dem Spruch 20* C+M+B* 21 mitnehmen. Die beiden Brüder Elias und Jomari spielten dazu auf ihrer Trompete ein Stück – natürlich mit dem nötigen Abstand, wie die Kirchengemeinde schreibt.

In Achberg besuchte eine Sternsingergruppe den Gottesdienst am Dreikönigstag. Die vier Geschwister der Familie Schweizer trugen am Ende des Gottesdienstes ihren Sternsingerspruch vor. Die geweihte Kreide beziehungsweise die Aufkleber mit dem Spruch 20* C+M+B* 21 wurden in den Tagen zuvor bereits den Achberger Bürgern in die Briefkästen geworfen.