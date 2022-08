Sternschnuppen-Nächte: An welchen Orten in Lindau man die Perseiden besonders gut beobachten kann

Im August ziehen die so genannten Perseiden ihre Bahnen. Gerade fliegen besonders viele – und die Bedingungen sind gut.

Denn die Nächte sind sternenklar. Und so kann, wer nachts in den Himmel schaut, bis zu 50 Sternschnuppen pro Stunde sehen. Den Höhepunkt erreicht der Sternschnuppenregen in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr in der Früh. Aber auch schon am späten Abend kann man Sternschnuppen sehen. Einziges Problem in diesem Jahr: Der Mond scheint sehr hell.

Hügel oder Berge sind gut

Grundsätzlich sieht man die Sternschnuppen am besten, wenn so wenig Lichtquellen wie möglich da sind. Das ist meist auf Hügeln oder Bergen der Fall. In und um Lindau eignen sich darum Orte wie die Weißensberger Halde, der Entenberg oder aber auch der Pfänder zum Sternschnuppen beobachten. Und, letzter Tipp: Am besten im Vorfeld ein paar Wünsche zurechtlegen.