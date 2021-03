Sterben während Corona – Wer sich nicht verabschieden konnte, spürt die Lücke bis heute

Trauerakt des bayerischen Landtags für Corona-Tote

Der bayerische Landtag und die bayerische Staatsregierung gedenken am 23. März 2021 in einem gemeinsamen Trauerakt der 13000 Corona-Verstorbenen in Bayern. Der Trauerakt findet vor der regulären Plenarsitzung im Kreise der an diesem Tag anwesenden Abgeordneten statt, so die bayerische Regierung in einer Mitteilung an die Presse. Neben Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Ministerpräsident Markus Söder wird auch die Vorsitzende des bayerischen Ethikrates und ehemalige Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler sprechen. „Wir wollen gemeinsam innehalten, den Menschen, die hinter den täglich veröffentlichten Zahlen stehen, ein Gesicht geben und unserem Mitgefühl Ausdruck verleihen“, sage Aigner. Für den 23. März ordne Söder für den Freistaat Trauerbeflaggung an. Außerdem solle an diesem Tag um 14.30 Uhr mit einer landesweiten Schweigeminute der Opfer gedacht werden.