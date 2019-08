Steinmeier warnt am Bodensee vor Missbrauch von Religionen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Lindau vor einem Missbrauch von Religionen durch politische Akteure gewarnt.

„Wir erleben bis heute an vielen Stellen der Welt, wie religiöse Gefühle und Überzeugungen und der menschliche Wunsch nach verlässlicher Orientierung in Gewalt gegen Andersgläubige oder sogenannte Ungläubige umschlagen können“, sagte Steinmeier am Dienstag bei der Eröffnung der zehnten Weltversammlung des Religionsnetzwerks Religions for Peace in Lindau am Bodensee.

Zu den tiefsten Versprechungen aller Religionen gehört der Frieden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Steinmeier verwies dabei auf die Situation in Myanmar, Nigeria, Mali, Nahost, Indonesien und Pakistan. Zugleich rief er die in Lindau versammelten Religionsführer auf, sich der Arbeit für Frieden, sozialen Zusammenhalt und nachhaltige globale Entwicklung zu widmen.

Glaubwürdigkeit entscheidend

„Zu den tiefsten Versprechungen aller Religionen gehört der Frieden“, sagte er. Daher sei diese Aufgabe für diese selbst und ihre Glaubwürdigkeit in den Augen der Menschen entscheidend.

In seiner Rede betonte Steinmeier außerdem, dass Religionen angesichts vieler Fehler in Vergangenheit und Gegenwart selbst aktiv gegen Krieg und für Frieden eintreten müssten. „Wir mögen unterschiedlich sein in unserem Glauben. Aber einen muss uns doch die gemeinsame Haltung: Religion darf niemals Rechtfertigung von Hass und Gewalt sein.“

Frieden nicht nur Abwesenheit von Krieg

Frieden ist für den Bundespräsidenten mehr als die Abwesenheit von Krieg. Wer Frieden schaffen wolle, müsse sich für Gerechtigkeit und Bildung einsetzen und damit weltweit menschenwürdiges Leben ermöglichen.

Spitzen aller großen Weltreligionen kommen im August nach Lindau zur Tagung von Religions for Peace. Was die Aufgabe dieser Organisation ist und was die Lindauer vier Tage lang erwartet, das erklärt Ulrich Schneider, Geschäftsführer der Stiftung Friedensdialog, im Interview mit Dirk Augustin.

Religions for Peace ist ein 1970 gegründetes Netzwerk führender Religionsvertreter, das sich für Frieden einsetzt und dabei eng mit internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und nationalen Regierungen zusammenarbeitet.

Etwa alle fünf Jahre organisiert es eine sogenannte Weltversammlung. Im bayerischen Lindau sind dazu bis Freitag etwa 900 Teilnehmer versammelt.

Eine ursprünglich für Dienstag angesetzte Prozession religiöser Würdenträger in Lindau wurde aufgrund von Regen auf Mittwoch, 21. August verschoben.