Steine geworfen, Messer gezückt: Zwei Gruppen geraten heftig aneinander

Es geschah am helllichten Tag: Am Paspelsee in Rankweil sind am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zwei Gruppen aneinandergeraten. Im Zuge des Streits begann die eine Gruppe mit faustgroßen Steinen zu werfen, schreibt die Polizei.

Eine 18-jährige Frau wurde von einem Stein im Gesicht getroffen und dadurch schwer verletzt.

Daraufhin zog ein 37-jähriger Mann ihrer Gruppe ein Messer und ging damit auf die steinewerfenden Kontrahenten los. Zwischen den Beteiligten kam es zu weiteren tätlichen Auseinandersetzungen mit Faustschlägen und Tritten.

Die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei konnten die Auseinandersetzung schließlich beenden, sowie einen der Verdächtigen festnehmen. Das Messer konnte sichergestellt werden. Der genaue Tathergang ist aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligen jedoch noch unklar.

Da sich zur Tatzeit beim Badesee zahlreiche Personen aufhielten, werden Zeugen der Auseinandersetzung ersucht, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 0043 / 59 133 8158