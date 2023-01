Steht bei der Lindauer Feuerwehr ein Wechsel bevor?

Die Hauptversammlung der Lindauer Feuerwehr Ende Januar könnte spannend werden. Denn es stehen die Wahlen von Kommandant und Stellvertreter an. Und Florian Kainz, derzeit stellvertretender Kommandant, hat offenbar ein Auge auf den Posten des Kommandanten geworfen. Für den jetzigen Kommandanten Max Witzigmann kommt das überraschend. Er hat davon erst vor Kurzem erfahren.

Auf Nachfrage der LZ bestätigt Florian Kainz, dass er sich bei der Jahreshauptversammlung am 30. Januar zum Kommandanten wählen lassen will. Als Stellvertreter nachrücken will demnach Max Kuen. Zu den Gründen will sich keiner der beiden vor der Wahl öffentlich äußern.

Auch der jetzige Kommandant Max Witzigmann will öffentlich nichts zu Personalangelegenheiten sagen. Für ihn wäre ein möglicher Kommandantenwechsel aber nicht freiwillig. Zumindest hatte er eigentlich nicht vor, seinen Posten abzugeben. Von der geplanten Kandidatur seines Stellvertreters habe er „sehr kurzfristig“ Ende Dezember erfahren, so Witzigmann im Gespräch mit der LZ.

Florian Kainz. (Foto: Archiv: Christian Flemming)

Max Witzigmann. (Foto: Archiv: Christian Flemming)

Vor sechs Jahren fast einstimmig gewählt

Kainz hat Witzigmann persönlich von seinem Vorhaben unterrichtet. Auch innerhalb der Feuerwehr ist dessen geplante Kandidatur mittlerweile bekannt, sie wurde auch am Montagabend nach einer Übung der Feuerwehr thematisiert.

Max Witzigmann und Florian Kainz sind seit Juni 2017 Kommandant und stellvertretender Kommandant der Lindauer Feuerwehr. Sie hatten sich gemeinsam zur Wahl gestellt, nachdem sich der damalige Kommandant Robert Kainz und dessen Stellvertreter Gerhard Birk in den Ruhestand verabschiedet hatten.

Vor sechs Jahren traten Max Witzigmann und Florian Kainz als Team an. Florian Kainz ließ sich damals unter anderem deswegen als Stellvertreter aufstellen, weil er durch seinen Arbeitsplatz in Österreich eine etwas längere Anfahrt hat. Beide wurden bei der Jahreshauptversammlung damals fast einstimmig gewählt.