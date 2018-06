Stegmann hofft doch noch auf neunjähriges Gymnasium

Im März sind die beiden Lindauer Gymnasien mit ihrem gemeinsamen Antrag auf Teilnahme am Projekt „Mittelstufe plus“, einer Art neunjährigem Gymnasium, gescheitert. Jetzt könnten ihre derzeitigen Siebtklässler doch noch eine Chance erhalten, bis zum Abitur ein Jahr mehr Zeit zum Lernen zu haben: Die Landtagsfraktion der Freien Wähler will aufgrund der hohen Nachfrage in den bisher ausgewählten Projektschulen erreichen, dass auch die abgelehnten 24 Gymnasien am Projekt mitmachen dürfen. Landrat Elmar Stegmann unterstützt das.

Bodensee- und Valentin-Heider-Gymnasium hatten auf Vorschlag von Stegmann nach den Faschingsferien sogar einen Entwurf für eine gemeinsame Mittelstufe plus erarbeitet. Trotzdem dieses Konzeptes waren die Lindauer Gymnasien in München aber nicht zum Zug gekommen.

In den vom Kultusministerium ausgewählten 47 bayerischen Gymnasien haben sich nach Informationen der Freien Wähler jedoch viel mehr Familien für die neunjährige Variante entschieden, als Minister Ludwig Spaenle zunächst angenommen hatte: Während München von etwa 20 Prozent Interessenten ausging, haben sich im bayerischen Durchschnitt rund 60 Prozent der Siebtklässler verbindlich für die verlängerte Mittelstufenzeit angemeldet.

Dieser Ansturm ist nach Ansicht der Freien Wähler eine eindeutige Entscheidung: „Es ist ein klares Zeichen, dass sich 60 Prozent der Schüler mehr Zeit zum Lernen und Leben wünschen“, so der bildungspolitische FW-Sprecher Günther Felbinger. Da Ministerpräsident Horst Seehofer Ende April angekündigt habe, die notwendigen Ressourcen für alle zur Verfügung zu stellen, die in die Mittelstufe plus wechseln möchten, fordern die Freien Wähler ihn nun auf, auch die abgelehnten 24 Gymnasien am Modellprojekt teilnehmen zu lassen.

Entscheidet sich München im Sinne der Freien Wähler, dann könnten ab Herbst auch VHG und Bogy gemeinsam eine neunjährige Gymnasiumsform anbieten. Darüber würde sich Landrat Stegmann freuen: „Ich unterstütze die Forderung, dass alle Schulen zugelassen werden, die sich für den Pilotversuch beworben hatten“, schreibt Stegmann auf Anfrage der Lindauer Zeitung. „Ich hatte damals die Entscheidung des Kultusministeriums sehr bedauert, vor allem da die gemeinsame Bewerbung von zwei Schulen und dazu noch im Grenzgebiet von Baden-Württemberg aus meiner Sicht besonders herausragend ist. Auch gab es eine breite Unterstützung aus den Reihen der Elternschaft beider Gymnasien für diesem Pilotversuch.“ Stegmann hatte nach der Absage bereits an den Kultusminister gewandt, ihn aber nicht umstimmen können. Ob Bogy und VHG bis zum Sommer das Modellprojekt noch organisieren könnten, wäre zu klären, wenn die Staatsregierung grundsätzlich grünes Licht geben würde.