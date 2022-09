Stefan Wiedmaier: „Es gibt vielmehr positive Aspekte als negative Punkte“

Milo Markovic (Sportlicher Leiter) und Bernd Wucher (erster Vorsitzender) haben die Vorbereitung des Eishockey-Oberligisten EV Lindau Islanders schon gelobt. Und damit sind sie mit Trainer Stefan Wiedmaier einer Meinung. Im Interview mit dem Verein bewertet der EVL-Headcoach die Testspiele durchweg positiv.

„Wir haben mit drei Spielen gegen Gegner, die schon im Meisterschaftsbetrieb sind, angefangen. Wir haben dabei ein hohes Tempo vorgefunden, konnten dabei aber schlittschuhläuferisch und spielerisch mithalten“, sagt Wiedmaier. Gegen den HC Gherdeina gab es einen 5:2-Erfolg, wohingegen die beiden Spiele gegen Lustenau und Arosa knapp verloren wurden. „Da waren wir aber meiner Meinung nach jeweils die bessere Mannschaft“, so der EVL-Trainer. In den Begegnungen gegen die beiden Bayernligisten TSV Peißenberg Miners und den VfE Devils Ulm/Neu-Ulm (jeweils 5:3 für Lindau) waren die Inselstädter dann „gefordert“ – sichtbar wurden hier auch Probleme. „Es gibt immer Baustellen, an welchen wir arbeiten können. Für den Aufwand, den wir betreiben, schießen wir zu wenig Tore. In der Defensive müssen wir uns auch noch verbessern“, meint Wiedmaier, der allerdings betont: „Es gibt viel mehr positive Aspekte als negative Punkte.“

Erfolgshungrige Spieler

Damit meint Wiedmaier unter anderem den neuen Spirit innerhalb des Lindauer Teams, den schon Wucher positiv hervorhob. „Wir haben die vergangene Saison analysiert und die richtigen Schlüsse gezogen. Wir wollten Spieler haben, die Lindau nicht nur als schöne Ferienregion am Bodensee genießen wollen. Die Spieler, die jetzt da sind, wollen mit dem Verein Erfolg haben. Das war für uns wichtig“, sagt Wiedmaier.

Bedeutsam war für Lindau auch noch das letzte Testspiel der Vorbereitung. Gegen den DEL2-Absteiger Bad Tölz verloren die Lindauer nach 3:1-Fühung noch mit 3:4 nach Verlängerung. „Da hat man gesehen, wo wir in der Oberliga stehen“, meint Wiedmaier. Erkenntnisse, die Lindau mit in die Trainingswoche nimmt, um dann möglichst am Freitag einen Auftaktsieg in der Oberliga Süd zu landen. Zu Hause in der Eissportarena empfangen die Inselstädter um 19.30 Uhr die EHF Black Hawks Passau. Für den Lindauer Trainer ist es ein Gegner, der ebenso wie der EVL um die Pre-Play-off-Plätze kämpfen sollte.