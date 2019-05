Stefan Stern trotzt dem Sturm

Zugegeben, es gibt auch Wetter, das sich nicht so richtig schönreden lässt: das Jubiläumsfest zu „150 Jahre Seelinie und Trajektschifffahrt am Bodensee“ hätte ein bisschen mehr Sonne, dafür weniger Regen vertragen. Trotz alledem war einiges geboten, und es gab auch viele Besucher, die sich über das verbliebene Programm gefreut haben.

Pünktlich um 13.15 Uhr kündigte sich mit drei langen Signaltönen die Fähre Romanshorn an. Sie war am Festwochenende sozusagen als Trajektschiff unterwegs und fuhr alle Häfen an, in denen gefeiert wurde. Beladen mit historischen Fahrzeugen und sogar Güterwaggons glitt sie bei Sturmwarnung rund um den See und – unter Beifall der Zaungäste – ruhig in den Lindauer Hafen.

Die Musikkapelle Unterreitnau begrüßte den schwimmenden Gast mit einem zünftigen Ständchen. Weil es mit dem ersten Ton zu kübeln begann, suchten die Musikanten Unterschlupf unter den Schirmen des Corner Cafés. Nach einer Viertelstunde verabschiedete sich die „Romans- horn“ wieder.

Die Musik am Molenkopf, im und um den Biergarten der Eilguthalle, wurde dagegen aus verständlichen Gründen abgesagt. Den Musikanten hätte es zumindest am frühen Samstagnachmittag die Instrumente aus der Hand geweht, am Sonntag wären ihnen die Finger eingefroren.

Der stürmische Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern hielt allerdings Stefan Stern, den Vorsitzenden des Vereins „Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau“, nicht davon ab, seine Themenführungen rund um den Seehafen und den Inselbahnhof abzuhalten. Wahre Leidenschaft kennt eben kein Unwetter. Und er fand trotz heftiger Regenschauer und Windböen interessierte und fröhliche Zuhörer, die ihm nicht von der Seite wichen. Wie Leopold Trautwein. Er ist Personalratsvorsitzender im Hauptzollamt Augsburg und interessierte sich sehr für die geschichtlichen Zusammenhänge mit seiner heutigen Arbeit. Denn „sowohl im Schiffs- als auch im Eisenbahnverkehr geht und ging es um das Umschlagen von Gütern und ihre Verzollung“. In der Eilguthalle, in der die Sonderausstellung „Die Eisenbahn fährt über den Bodensee – 150 Jahre Trajektschifffahrt am Bodensee“ noch bis Anfang Juni zu sehen ist, drängten sich viele Besucher um die Exponate und vertieften sich in die Geschichte der Mobilität am See.

Im Hauptbahnhof hatte die BSW- Modellbahngruppe ihre Modelleisenbahnausstellung geöffnet. Mit viel Interesse bestaunten die Besucher die Eisenbahnen im Kleinformat und die dazugehörigen Landschaften. Max Burzler, mit zwölf Jahren das jüngste Mitglied der BSW- Modellbahngruppe, erzählte, was ihn am Modellbau so fasziniert: „Das Bedienen der fertigen Bahn ist nur ein Teil. Mir macht die Technik Spaß, das Löten, die Fummelei beim Zusammenbauen der kleinen Teile. Das Erschaffen von Landschaften.“

Wie gut, dass Lindau so viel Eisenbahn und Schiff zu bieten hat.