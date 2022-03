Staugefahr auf der Lindauer Insel wegen zwei Demos am 19.und 25. März

Im Altstadtbereich von Lindau kann es am Samstag, 19. März, zwischen etwa 12.30 und 13 Uhr zu Verkehrsbehinderungen wegen einer sich fortbewegenden Versammlung kommen. Laut Stadtverwaltung sind davon die Schmiedgasse, der Marktplatz, die Linggstraße sowie der Barfüßerplatz und Brettermarkt betroffen. Veranstalter der Versammlung zum Thema „Internationaler Tag gegen Rassismus“ ist der Integrationsbeirat des Landkreises Lindau.

Ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen sowie kürzeren Straßensperrungen kann es am Freitag, 25. März, zwischen etwa 13.45 und 14.30 Uhr, kommen. Auch hier ist der Grund eine sich fortbewegende Versammlung. Die Veranstaltung findet statt im Bereich Karl-Bever-Platz, Europaplatz, Chelles-Allee/Seebrücke, Heidenmauer, Schmiedgasse, Marktplatz, Zeppelinstraße und Zwanzigerstraße. Veranstalter der Versammlung zum Thema „Globaler Klimastreik von Fridays for Future“ ist Fridays for Future Lindau.