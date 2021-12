Statt Schulbank drücken Äpfel pflücken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Berufswahlprojekte nutzten wir schon den Wandertag im Oktober für die 5. und 6. Klassen, um eine altersgemäße Betriebserkundung in der für Lindau typischen Landwirtschaft durchzuführen. Aber es sollte schon etwas Besonderes sein und so führte unser Ausflug an einem schönen Herbsttag zu den Obstgütern Willhalm und Erletz in Schönau.

Hier wurden die Schüler*innen in zwei Gruppen durch die Anlagen geführt. Vom Anbau, über die Verarbeitung bis zur Lagerung erklärten Teresa Deufel und Andreas Willhalm mit Liebe zum Detail ihren Beruf. Von Frau Deufel konnten die Kinder neben den Besonderheiten des biologischen Obstanbaus auch etwas über die Herstellung ihres Weines erfahren und ausgequetschte Trauben naschen.

Auf einer Fahrt mit dem Traktor durch die Obstplantagen, die von den Kindern mit lautem Hurra gefeiert wurde, klärte uns Herr Willhalm über die Herausforderungen beim Apfelanbau auf und demonstrierte im Laserzentrum, wie die Äpfel mit Logos jeder Art versehen werden können.

Die Schüler*innen hatten viele Fragen, die (Obst-)Experten hatten die Antworten; so blieben keine Wünsche offen. Und was den Elefanten und Giraffen im Zoo Hellabrunn schmeckt, nämlich Äpfel aus Schönau, schmeckte auch den Kindern aus Lindau. Gestärkt mit jeder Menge Vitaminen und viel neuem Wissen im Gepäck machten sich die 51 Schüler*innen und ihre Lehrkräfte wieder auf den Rückweg. Der Blick auf die Apfelplantagen links und rechts ist, mit dem Wissen, welche Arbeit in jedem einzelnen Apfel steckt, vermutlich nun ein anderer geworden.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Teresa Deufel und Andreas Willhalm für den spannenden Einblick in unseren heimischen Obst- und Weinanbau! Das war in vielerlei Hinsicht ein unvergesslicher Wandertag für Groß und Klein.

Da wir in diesem Schuljahr das Berufswahlsiegel zum ersten Mal erhalten haben, rundeten wir in diesen Klassen das Projekt am 02.12.2021, dem #Siegel-Day, inhaltlich ab, indem wir das Thema der Exkursion „Berufe in der Landwirtschaft“ nochmal aufgriffen. Wir setzten uns mit weiteren Informationen über das Berufsbild auseinander und Schüler*innen erzählten lebhaft vom Alltag auf den elterlichen Höfen. So haben bereits unsere Jüngsten erste Eindrücke aus der Arbeitswelt gesammelt und ein Gespür dafür entwickelt, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind.