Startschuss für die Luca-App im Kreis Lindau

Wer im Landkreis Einkaufen geht oder die Außengastronomie nutzt, sollte die Luca-App auf seinem Handy bereit haben. Darauf weist das Landratsamt hin.

Die Luca-App vermeidet das Eintragen von Namen auf Zetteln in den Gaststätten und Geschäften. Der Freistaat Bayern hat deshalb eine landesweite Lizenz angeschafft, die im Ernstfall die Corona-Kontaktnachverfolgung ermöglicht.

„Jede Möglichkeit, Infektionsketten zu unterbrechen, ist in der aktuellen pandemischen Lage wichtig. Deshalb freue ich mich sehr mit der Luca-App eine weitere Hilfe in der Kontaktnachverfolgung zu haben und bitte alle Bürger und Betriebe diese auch zu nutzen“, schreibt Landrat Elmar Stegmann in einer Mitteilung. In Bayern kann jeder, also Gäste ebenso wie Gastwirte, Organisationen und Behörden, die Luca-App kostenfrei nutzen, damit die Gesundheitsämter digital und damit schnell und effektiv Kontakte nachverfolgen können.

Informationen zur Funktionsweise und dem Gebrauch der Luca-App für Betriebe, Behörden, Einzelhandelsgeschäfte und sonstige Einrichtungen sind auf der Webseite des Anbieters zu finden: https://www.luca-app.de/. Dort erfahren Händler oder Gastwirte, welche Schritte für den Einsatz notwendig sind. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Eine Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht findet sich auf deren Homepage.