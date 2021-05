Startschuss für die IHK-Abschlussprüfungen

Für rund 2500 Auszubildende im Allgäu haben am Dienstag die IHK-Abschlussprüfungen begonnen. Zuerst stehen am 4. und 5. Mai die schriftlichen Abschlussprüfungen in den kaufmännischen und gastronomischen Berufen mit 1614 Teilnehmenden an. Dabei werden etwa angehende Bank- oder Einzelhandelskaufleute sowie Restaurantfachkräfte oder Köche geprüft. Ab 18. Juni folgen die Prüfungen in den gewerblich-technischen Berufen – von der Industriemechanikerin über den Mechatroniker bis zur Elektronikerin. Dazu sind 884 Auszubildende gemeldet. In ganz Bayerisch-Schwaben durchlaufen in diesen Tagen mehr als 6200 Azubis ihre IHK-Abschlussprüfungen

Für Christian Munz, Leiter des Fachbereichs Prüfungen, bei der IHK Schwaben, sind die Prüfungen gerade in Corona-Zeiten ein wichtiges Signal. „Gut ausgebildete Fachkräfte werden langfristig dringend gebraucht. Es ist entscheidend, dass wir es den jungen Menschen ermöglichen, ihre Ausbildung unter bestmöglichen Bedingungen erfolgreich abzuschließen zu können.“