Start-Ziel-Sieg im 92. Ländle-Derby

Der Tabellenzweite Alpla HC Hard hat das 92. Ländle-Derby in der 9. und vorletzten Bonusrunde der spusu Liga gegen Erzrivale Bregenz Handball klar für sich entschieden. In der ausverkauften Sporthalle am See siegten die Roten Teufel gegen den Nachbarn aus der Landeshauptstadt am Freitag mit 27:19 (14:9).

Bereits vor dem Anpfiff des Ländle-Derbys sicherte sich Moser Medical UHK Krems mit einem 31:27-Auswärtserfolg in Graz den Sieg in der Bonusrunde. Somit waren die Positionen bezogen. Die in der Schlussrunde spielfreien Kremser führen die Tabelle der Bonusrunde uneinholbar mit 26 Punkten vor Hard (22), Westwien (18), Graz (15) und Bregenz (12) an.

In der mit 2280 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllten Sporthalle am See mussten die Hausherren mit Kapitän Dominik Schmid und die Festspielstädter mit Ante Esegovic jeweils einen Nationalspieler vorgeben.

Laut Pressemitteilung überraschte Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner vor der eindrucksvollen Kulisse die Gäste. Gleich im ersten Angriff brachte er den siebten Feldspieler und Paul Schwärzler auf Rechtsaußen. Nach sechs Minute führte Hard mit 4:1. Die Abwehr der Gastgeber mit Goalie Golub Doknic stand sicher, Hard hielt den Erzrivalen in Schach (10:5/20.).

Die Gäste fanden weder in der Abwehr noch im Angriff die passenden Antworten. Zudem präsentierte sich der „Hexer“ im Harder Kasten in bestechender Form. Die Roten Teufel knallten einige Geschosse an die innere Torumrandung, darum ging es nach 30 Minuten nur mit einer 14:9-Führung in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ sich die bärenstarke Harder Rückraumachse mit Boris Zivkovic, Gerald Zeiner und Ivan Horvat (insgesamt 18 Tore) nicht aus dem Konzept bringen (19:12/40.). Auch nach einer Auszeit des neuen Bregenzer Headcoachs Markus Burger änderte sich nichts auf der Spielfläche. Zu unausgeglichen waren in dem 92. Ländle-Derby die Kräfteverhältnisse.

Mit einer 22:15-Führung ging es in die Schlussphase der Partie. Ohne voll gefordert zu werden, feiert der Vizemeister und Doublegewinner vor am Ende einen souveränen 27:19 (14:9)-Erfolg.

„Wir haben heute eine überragende Abwehrleistung gezeigt. Unsere Körpersprache hat gepasst, sie war aggressiv. Wir haben das Derby heute mit einer überzeugenden Leistung verdient gewonnen“, sagte Hard-Cheftrainer Gärtner nach der Schlusssirene. „Wir haben in dieser Woche sehr gut trainiert und gingen voll motiviert ins Derby. Leider sind wir nicht gut gestartet. Im Angriff fehlt noch sehr viel bei uns. Das müssen wir schnell abstellen,“ sagte Severin Lampert aufseiten Bregenz Handball.