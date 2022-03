Start in die Kanusaison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Immer im März organisiert der Kanuclub Schaffhausen für den BKR die Rheinfahrt Start in die Wanderpaddlersaison. Nach der erzwungenen Coronapause fanden sich 89 PaddlerInnen aus 13 Kanuvereinen rund um den Bodensee am Startplatz in Stein am Rhein ein. Dort herrschte ein buntes Gewimmel, Kanus wurden abgeladen, die Trockenanzüge, Neopren angezogen. Kurz vor 10 Uhr begrüßte der Fahrtenleiter Urs aus Schaffhausen die bunte Gruppe der PaddlerInnen und informierte über Sicherheitsvorkehrungen und Gefahren der Rheintour. Mit schweizer Präzision erfolgte pünktlich um 10 Uhr der gemeinsame Start. Flott ging die Fahrt voran und lies all die derzeitigen belastenden Sorgen für kurze Zeit in den Hintergrund treten. Bald schon erschien die Holzbrücke von Diessenhofen und kurz darauf trafen sich alle zur Rast auf der Zeltwiese Laag. Wie immer gab es dort eine köstliche Gerstensuppe mit Wienerle, Kaffee und Kuchen. Gemeinsam brachen alle wieder auf um beim Kanuclub Schaffhausen die wunderschöne Kanutour zu beenden. Dort blieb noch viel Zeit um sich mit den alten und neuen Freunden für gemeinsame Touren zu verabreden.