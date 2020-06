Start der Segelsaison mit Handicap

Zwar ist das Segeln auch beim Lindauer Segler-Club (LSC) seit dem 11. Mai unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt, nahezu alle Regatten mussten abgesagt werden. „In diesem Jahr ist es eine veränderte Saison und ich fürchte, dass wird auch in der zweiten Sommerhälfte so bleiben“, sagt LSC-Vorstand Karl-Christian Bay. Zu den Absagen zählte unter anderem die jährliche Rund Um, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert hätte. „Jetzt feiern wir das eben nächstes Jahr“, meint Regatta-Obmann Stefan Latzel.

Dafür rechnet der LSC-Vorstand mit vielen Gästen in den Sommerferien, weil der Auslandsurlaub bei vielen wegfalle und Urlaub auf dem heimischen Bodensee der Ersatz sei, so die Hoffnung der Lindauer. Aber noch ist es nicht so weit. Im Moment haben Segler auf dem See nicht nur mit unterschiedlichen Corona-Regelungen in Österreich, der Schweiz und Deutschland zu kämpfen, sondern auch die Vereine mit den Hygienemaßnahmen. Weil öffentliche Duschen und Umkleideräume geschlossen bleiben müssen, dürfen beim LSC momentan nur Schiffe mit Bordtoilette mit Tank und einem Waschbecken über Nacht anlegen. Für Schiffe ohne Toilette ist der Hafen gesperrt. Die Folge: „Wir haben im Moment deutlich weniger Übernachtungsgäste als sonst“, sagt Bay.

Aber es gibt auch schon Normalität. Die Opti-Kinder trainieren wieder auf dem See. In diesem Jahr in kleineren Gruppen und mit einem eigens dafür erarbeiteten Corona-Konzept. Einen besonderen Boom erlebt zudem das Erwachsenen-Segeln. Organisator Stephan Frank freut sich, „dass wir wieder segeln dürfen“. Mit über 50 Clubschiffen (von Optis über Laser bis hin zum Fahrtenschiff Alwind und dem Klassiker Bayern) bietet der LSC eine große Palette für seine Mitglieder, die kein eigenes Boot besitzen. „Man findet jeden Tag ein Boot zum Segeln“, meint Bay. „Das war auch mein Ziel, als ich mein Amt angetreten habe: Das gemeinschaftliche Segeln fördern.“ Dennoch rechnet er nicht mit einem höheren Andrang an neuen Mitgliedern. Im Gegenteil. „Coronabedingt haben viele Kurzarbeit oder noch mehr finanzielle Einbußen, sodass der eine oder andere sicher darüber nachdenkt, auszutreten.“

Stefan Latzel hat als Regatta-Obmann des LSC dieses Jahr eine ruhige Saison. „Wir haben leider bis 31. August das Veranstaltungsverbot in Bayern.“ Einziger Hoffnungsschimmer ist die Mittwochsregatta, die ab dem 1. Juli startet. „Das ist eine reine Übungsregatta und nur möglich, weil es keine Veranstaltung an Land gibt. Die Schiffe treffen sich vor dem Start auf dem Wasser und trennen sich am Ziel auf dem Wasser“, sagt Latzel. Die Mittwochsregatten werden abwechselnd vom LSC, Bregenzer Segel-Club, Yacht-Club Rheindelta, Yachtclub Hard und Yachtclub Lochau ausgerichtet und gehen bis 16. September. Teilnehmen kann jedes Boot, das über eine Yardstickzahl verfügt und sich online meldet.

Auch andere Segelvereine mussten ihre Regatten absagen. Der Yachtclub Langenargen hat alle Termine bis September verschoben oder abgesagt, auch der Württembergische Yacht-Club Friedrichshafen sagte seine Termine ab. Offen sind noch Termine, die nach dem 31. August geplant sind. LSC-Vorsitzender Bay hofft, dass der Peri-Cup Anfang September stattfinden kann. „Und es gibt Überlegungen, eine Langstreckenregatta nach den Sommerferien zu organisieren. Dafür braucht es aber weitere Lockerungen der Corona-Auflagen“, sagt Bay.

Neben dem Virus plagt den LSC aber noch ein weiteres Problem. Durch den Wegfall der hinteren Insel für Badegäste wegen der Baumaßnahmen für die Landesgartenschau 2021 kommen immer mehr Besucher zum Schwimmen an die Schräge des LSC. „Wir wollen ein offener Club sein, aber da sind uns die Hände gebunden. Baden ist im Hafengelände verboten und wir müssen uns daran halten. Das ist für uns aus Sicherheitsgründen ein Problem und führt uns zu einer gewissen restriktiven Haltung. Es gibt Überlegungen, mit mehr Schildern darauf hinzuweisen“, teilt Bay mit. Es sei auch schon vorgekommen, dass Corona-Partys an der Schräge gefeiert wurden. „Im Zweifel müssen wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen“, sagt der LSC-Vorstand.

Offen ist inzwischen auch wieder die Gaststätte Mole 3, die mit neuen Pächtern gleich nach der Öffnung coronabedingt vorübergehend schließen musste.