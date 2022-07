Start der Lindauer Stadtgeschichten

Am Freitag, 15. Juli, starten die „Lindauer Stadtgeschichten“. Vor 100 Jahren schlossen sich die Ortsteile Aeschach, Hoyren und Reutin mit der Insel zusammen. Dieses Jubiläum will die Stadt nicht nur für die Rückschau nutzen, sondern alle einladen, gemeinsam die Stadt zu erkunden. In Erzählcafés in den Stadtteilen erzählen Menschen vom Ankommen und vom guten Leben in Lindau.

Auftakt der Stadtgeschichten macht das familiengeführte Eiscafé Venezia in Aeschach. Chef Franco Oresti Comincio wird dort am Freitag ab 17.30 Uhr seine Geschichte vom Ankommen erzählen.

Am Montag, 18. Juli, sind die „Lindauer Stadtgeschichten“ zu Gast im Haug am Brückele in Reutin und am Freitag, 21. Juli am Reichsplatz beim Urban Gardening Projekt. Weitere Termine sind geplant. Bis Mitte September sollen an verschiedenen Orten Menschen zusammenkommen.

Bei der Projektstelle Bürgerbeteiligung können sich potenzielle Erzählerinnen und Erzähler sowie Gastgeberinnen und Gastgeber melden. Die Termine werden laufend auf der städtischen Webseite veröffentlicht.