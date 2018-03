Starke Kinder sagen „Pfoten weg!“

Zur Prävention von sexualisierter Gewalt gibt es von Sonntag, 25. Februar, bis Dienstag, 27. Februar, mehrere Aufführungen des Figurentheaters „Pfoten weg!“. Am Sonntag, 25. Februar, um 15 Uhr spielt die Konstanzer Puppenbühne im Rahmen des kostenfreien Aktionstages im Löwensaal, Löwenstraße 3 in Lindenberg.

Unter der Schirmherrschaft des Landrats Elmar Stegmann sind die Kinder eingeladen, die Inhalte des Theaterstückes an den Basteltischen zu vertiefen und sich an der Schminkbühne selbst in ein Kätzchen schminken zu lassen. Die Eltern können sich an den Infoständen des „Weissen Rings“, der Polizei, des Arbeitskreises „Wege aus der Gewalt“ sowie am Büchertisch weitere Informationen zum Thema Prävention holen. „Pfoten weg!“ ist ein Präventionsprojekt zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder und kostenfrei.

Weitere Figurentheater-Aufführungen sind am Montag, 26. Februar, um 8.30 und 10 Uhr am Dienstag, 27. Februar, um 8.30; 10 und 11.20 Uhr in Lindenberg. Auf spielerische und interaktive Weise stärkt das Stück „Pfoten weg!“ die Persönlichkeit der Kinder und macht ihnen Mut „Nein“ zu sagen.

Das Präventionsstück richtet sich an Kinder ab vier Jahren, deren Eltern und Pädagogen. Um zu starken Kindern heranzuwachsen, die mutig ins Leben gehen, brauchen Kinder laut Ankündigung liebevolle Begleitung von Erwachsenen, die ihnen Aufmerksamkeit, Geborgenheit, Zärtlichkeit, Zeit, Liebe und Sicherheit schenken. Unterstützt wird der Aktionstag von der Bodenseebank, der Peter-Donier-Stiftung und dem Landkreis Lindau, die Kooperationspartner der Präventionsaktion sind der „Weisse Ring“ und der Arbeitskreis „Wege aus der Gewalt“.

Hilfsangebote vorstellen

Eltern und Pädagogen können sich vor Ort weitere Informationen zum Thema Prävention beim Markt der Möglichkeiten holen. Die Kinder bekommen nach der Aufführung eine „Pfoten weg!“-Nachbereitungsbroschüre geschenkt.

Für Pädagogen und Eltern gibt es eine kostenfreie Elternbroschüre mit Tipps zur Prävention und wichtigen Adressen zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Ziel der „Pfoten weg!“-Aktionstage ist es, Hilfsangebote vorzustellen und Betroffenen mögliche Wege im Umgang mit dem schwierigen Thema sexualisierte Gewalt aufzuzeigen.

Die Beratung an den Infoständen durch Fachkräfte ist unverbindlich und hilft laut Ankündigung der Veranstalter Besuchern, die hohe Hemmschwelle, die mit dem Thema sexualisierte Gewalt verbunden ist, zu überwinden.