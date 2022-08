Stark unterkühlt und ohne passende Ausrüstung: Wanderer mitten in der Nacht vom Gletscher gerettet

Drei deutsche Wanderer waren am Montag im Rätikon unterwegs und gerieten in eine alpine Notlage. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Männer (77 und 45 Jahre) mit einem 13-jährigen Mädchen an der Schesaplana unterwegs.

Nach einer Übernachtung auf der Totalphütte zogen sie gegen 8.30 Uhr in Richtung Gipfel und später - auf dem Weg zur Mannheimer Hütte - über Schesaplanasatte.

Dort verließ die Gruppe aus unbekanntem Grund den markierten Weg und ging, trotz fehlender Gletscherausrüstung, über den Gletscher in Richtung der Gletscherseen talwärts. Der Abstieg über den Gletscher gestaltete sich schwierig und gefährlich.

Bei den Gletscherseen angekommen, fanden sie keine Wegmarkierungen mehr und versuchten, über den Gletscher zurück zum Wanderweg zu gelangen, was ihnen jedoch aufgrund fehlender Ausrüstung nicht gelang.

Wanderer können keinen Notruf absetzen

Weil es in diesem Bereich kein Handynetz gab, konnten sie keinen Notruf absetzen. Sie errichteten bei Einbruch der Dunkelheit ein Not-Biwak.

Weil die Gruppe bis 23 Uhr nicht auf der Mannheimer Hütte eingelangt war, setzte der Hüttenwirt einen alpinen Notruf ab. Nach Angaben der Polizei wurde er bereits zuvor von Angehörigen informiert, weil diese die drei Wanderer nicht mehr erreicht haben.

Die Bergrettung Brand stieg am 23. August gegen 1 Uhr mit drei Suchmannschaften in das Gebiet auf. Um 3 Uhr gelang es dem Rettungshubschrauber der REGA, die Gruppe mittels Wärmebildkamera zu lokalisieren und gegen 4.30 Uhr erreichte die Bergrettung die unverletzten, jedoch stark unterkühlten Wanderer.

Sie wurden ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht.