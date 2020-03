Stark betrunkene Lindauerin geht auf die Polizei los

Erst hat sich eine betrunkene Frau am Mittwochnacht vor dem Kassenbereich einer Lindauer Tankstelle übergeben und pöbelte dann die Kassiererin und Kunden an. Als eine Polizeistreife die Situation klären wollte, beleidigte die 33-Jährige auch sogleich die Beamten, die die Dame nicht beruhigen konnten. Trotz der anwesenden Polizeibeamten ging sie auf eine Kundin los. Dass es zu keiner körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Randaliererin und der Kundin kam, ist dem Eingreifen der Beamten zu verdanken. Als sie die Frau in Gewahrsam nahmen, trat diese nach ihnen und beschimpfte sie. Weil sie so stark betrunken war, wurde der Randaliererin Blut für einen Alkoholtest abgenommen. Die Lindauerin erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.