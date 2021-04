Stand-up-Paddlern drohen Bußgelder

Am Freitag hat die Polizei Lindau mehrere Stand-up-Paddler auf dem See kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Paddler gegen die Vorschriften der Bodensee-Schifffahrtsordnung verstoßen haben. Auf dem Brett müssen der Name und die Anschrift vermerkt sein, wünschenswert wäre auch noch die Telefonnummer des Besitzers oder Nutzers, teilt die Polizei mit. Weiterhin müssen die Paddler, sobald sie die Uferzone um mehr als 300 Meter verlassen, eine Rettungsweste beziehungsweise Regattaweste nach DIN ISO 12402-5-2006 mit einem Auftrieb von mindestens 50 NM tragen. Bei Verstößen drohen Bußgelder.