Stand-Up-Paddlerin gerät auf dem Bodensee in Seenot

Eine 45-jährige Stand-Up-Paddlerin ist am Freitagabend auf dem Bodensee in Seenot geraten. Aufgrund des immer stärkeren Windes wurde sie in Richtung Seemitte getrieben. Die österreichische Wasserrettung brachte sie zurück in sicheres Gewässer, berichtet die Polizeidirektion Vorarlberg.

Demnach meldete ein Schiffsführer der Feuerwehrleitstelle Vorarlberg um 19.55 Uhr per Notruf, dass eine Person auf einem SUP im Bereich der Hafeneinfahrt vor Hard Hilfe benötige. Zu dieser Zeit gab es für den gesamten Bodensee eine Starkwindwarnung. Die Stand-Up-Paddlerin konnte sich durch den Wind nicht mehr in Ufernähe halten und wurde hinaus auf den offenen See getrieben.

Die österreichischen Rettungskräfte machten sich sofort auf den Weg. Die Besatzung des Wasserrettungsbootes V-9 konnte die Frau schließlich in sichere Gewässer bringen. Laut Polizei wurde bei der Rettungsaktion keine Person verletzt und es entstand auch kein Sachschaden.