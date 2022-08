Stärkung des Wir-Gefühls

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem wir nach langer Pause endlich wieder unsere Austauschpartner aus Spanien, Slowenien, Finnland und Zypern in Lindau empfangen konnten, machte sich eine Gruppe von vier Schülern und zwei Betreuungslehrkräften auf den Weg nach Limassol an der Südküste von Zypern. Das Programm in Zypern – unter dem Thema „A walk through history“ – hielt für alle vielfältige Erfahrungen bereit. Auf der Tour durch den archäologischen Park Kourion und durch Paphos wurden sie in die Zeit vor über 2000 Jahre zurückversetzt. Neben dem kulturellen Programm gab es auch ein reichhaltiges Outdoor-Sportprogramm. Im Limassol Nautic Club fuhren die Jugendlichen Kanu, segelten und spielten Wasserball sowie Beachvolleyball. Besonders beeindruckt waren unsere Mittelschüler aber vom Rollstuhl-Basketball. Sie wurden dort von Sportlern, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, „trainiert“. Nach einer gewissen Übungszeit gelang es allen im Sportrollstuhl am Spiel teilzunehmen, auch wenn es schwieriger war als es ausgesehen hatte. Zusammenfassend hatten die Jugendlichen sehr viel Spaß, lernten neues und intensivierten das europäische Wir-Gefühl.