Städtische Galerie In der Badstube wird zum Kunstlabor

Der Bildhauer Klaus Prior aus Lugano und der Maler Andreas Scholz aus Wangen verwandeln die Städtische Galerie In der Badstube in ein temporäres Kunstlabor. Hierin stehen sich Klaus Priors mittels Kettensäge gestalteten und farbig bemalten Holzskulpturen den raumgreifenden, impressionistisch beeinflussten Landschaften von Andreas Scholz gegenüber. Beider Werke sind in ihrer Art einzigartig, heißt es in der Pressemitteilung. Wohnen den dreidimensionalen Gestalten bei aller Robustheit intime Charakterzüge inne, fasziniert die Malerei mit beeindruckenden Motiven aus dem Bad Schachener Lindenhofpark, von der Ardèche in Südfrankreich und von Wangen einerseits, andererseits mit Neuem und Experimentellem, heißt es weiter.

Der Künstler Andreas Scholz ist im September einen Monat lang zu den Öffnungszeiten im Kunstlabor anwesend, wo sich in einem Raum hunderte kleiner seiner bemalten Bildtafeln befinden. Hier können Besucher im Gespräch mit ihm selbst künstlerisch aktiv werden und der Ausstellung ihren eigenen Stempel aufdrücken, erklärt die Städtische Galerie

Während der Ausstellungsdauer sind Führungen beziehungsweise Besuchergruppen nur außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten und auf Voranmeldung mit maximal 15 Personen möglich. Im gesamten Gebäude gelten die jeweils aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen.