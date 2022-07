Stadtwerke warnen vor „frechen Marketing-Aktionen“

Die Stadtwerke Lindau warnen alle Kunden sowie Bürger vor Telefonanrufen, bei denen sich die Anrufer als Dienstleister oder Mitarbeiter der Stadtwerke, als Energieberatungszentren- oder Agenturen ausgeben, persönliche Daten der Kunden erfragen und Energieverträge abschließen wollen. Hierbei handle es sich um „freche Marketing-Aktionen“, wie die Stadtwerke schreiben.

Vor allem die unsichere Stimmungslage werde aktuell vermehrt ausgenutzt, um Bürgern Verträge unterzuschieben oder Informationen zu erhalten. Ein aufmerksamer Stadtwerke-Kunde berichtete dem Unternehmen am Montag von einem ganz besonders frechen Vorfall: Der Anrufer gab sich als Dienstleister der Stadtwerke aus und bot im Namen des Unternehmens einen neuen Gasvertrag an. Gleichzeitig drohte er dem Kunden damit, dass er – sollte er diesen Vertrag nicht umgehend abschließen – im Winter gar kein Gas mehr erhalten würde, was - so das Stadtwerk - natürlich nicht stimmt.

Das Stadtwerk rät daher, niemals übers Telefon Details wie Zählernummer oder Kontonummer anzugeben. Diese Informationen genügen nämlich, um Verbrauchern einen neuen Vertrag unterzuschieben und ungewollt den Strom- oder Gasanbieter zu wechseln. Die Stadtwerke kennen die Zählernummern ihrer Kunden und müssen diese nicht telefonisch erfragen. „Und auf gar keinen Fall“, so der Leiter Vertrieb und Marketing, Markus Schmidutz-Ries, „würden wir in der momentanen Situation, in der Menschen eh schon Angst haben und unsicher sind, noch eins drauf setzen und Panik verbreiten. Seien Sie also bitte vorsichtig. Wenn Ihnen trotzdem ein Vertrag untergeschoben wurde, haben Sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Für Gasabschaltungen im absoluten Ernstfall gibt es ganz klare und eindeutige Regeln und Reihenfolgen. Und die bestimmen nicht wir als Stadtwerke Lindau, sondern die Bundesregierung.“