Stadtwerke unterstützen zwei soziale Einrichtungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich zwei soziale Einrichtungen unterstützen die Stadtwerke Lindau im Rahmen ihrer Spendenaktion „Spenden statt Schenken“ in diesem Jahr. 4000 Euro teilte Stadtwerke-Geschäftsführer Hannes Rösch an die LZ-Bürgeraktion „Wir helfen“ und die Lindauer Tafel auf. „Als regionales Unternehmen übernehmen wir Verantwortung und möchten einen kleinen Beitrag leisten und vor allem denen helfen, die es in diesen angespannten Zeiten besonders schwer haben, aber auch die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer würdigen. Dieses Engagement kann man gar nicht hoch genug wertschätzen“, bedankte sich der Stadtwerke-Chef zusammen mit dem Stadtwerke-Bereichsleiter Vertrieb und Marketing, Markus Schmidutz-Ries, bei Harald Thomas vom Caritas-Verband sowie bei Barbara Krämer-Kubas und Burglind Tanz von der LZ-Bürgeraktion „Wir helfen“.