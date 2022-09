Stadtwerke sind wegen IT-System-Umstellung vorübergehend schlechter erreichbar

Die Stadtwerke Lindau stellen vom 15. September bis zum 4. Oktober ihre IT-Systeme um. Damit möchte das Unternehmen dauerhaft schnelle, umfassende und zukunftsorientierte Dienstleistungen bieten, heißt es in einer Mitteilung. In diesem Zeitraum können Kundenanfragen nur eingeschränkt bearbeitet werden.

Die Stadtwerke Lindau setzen alles daran, die Umstellung möglichst zügig und kundenfreundlich durchzuziehen. Gleichzeitig bittet der Energieversorger für eventuell entstehende Unannehmlichkeiten bereits im Vorfeld um Verständnis.

Wegen Mitarbeiter-Schulungen bleibt das Kundencenter für Energie, Wasser und Telekommunikation in der Auenstraße am Donnerstag, 8. September, von 9 bis 12 Uhr, von Montag bis Donnerstag, 12. bis 15. September, und von Dienstag bis Mittwoch, 4. bis 5. Oktober, geschlossen. Mailanfragen beantwortet das Kundencenter-Team außerhalb der Schulungszeiten, Kundnnen und Kunden der Telekommunikation können sich an die Störungs-Hotline 08382/70 44 99 wenden. Auch ist die Störungsannahme für Strom, Gas und Wasser durchgehend erreichbar unter Telefon 08382/7042 22 und die Störungsannahme für Elektromobilität unter Telefon 08382/70 49 50.