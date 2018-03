Stadtwerke schreiben Förderwettbewerb für regionales Engagement aus

Jugendorganisationen, Sportvereine, soziale, ökologische und kulturelle Einrichtungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Miteinanders. Ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Vereine und Organisationen wäre das Leben in der Stadt und im Landkreis Lindau sehr viel ärmer. Unter dem Motto „Für uns & unsere Region“ schreiben die Stadtwerke Lindau erstmals zusätzlich zu ihrem bisherigen Sponsoring-Engagement einen Förderwettbewerb aus. Mit insgesamt 9000 Euro fördert das Unternehmen gemeinnützige Projekte aus Lindau und der Region.

„Unser Ziel ist es, die Vielzahl des Engagements vor Ort aufzuzeigen“ erklärt Thomas Gläßer, Geschäftsführer der Stadtwerke Lindau. „Passend zu unserem Motto ‚Für uns und unsere Region‘ lebt dieser Wettbewerb vom Engagement. Wir laden alle Vereine, Gruppen und Organisationen aus unserem Netzgebiet ein, sich mit einem Projekt zu bewerben.“

Bei ihrem Förderwettbewerb setzen die Stadtwerke dabei auf eine Online-Plattform und die Beteiligung der Bürger. Ab sofort können sich Vereine, Organisationen und Institutionen auf einer eigens dafür eingerichteten Internetseite mit ihrem Engagement bewerben. Über die Vergabe der Preise entscheidet eine kostenlose Internetabstimmung, die in eine Bewerbungs-, eine Qualifikations- und eine Finalphase eingeteilt ist.

Geld für sieben Projekte

Gestern startete die Bewerbungsphase. Ab Dienstag, 24. April, beginnt die erste Abstimmungsphase, in der Bürger täglich kostenlos und ohne Angabe persönlicher Daten für ihre Favoriten online abstimmen können. Die Bewerbung neuer Gruppen ist in dieser Phase weiterhin möglich. Die sieben beliebtesten Bewerber kommen dann am 15. Mai in das Finale. Hier starten alle wieder mit null Stimmen und müssen bis zum 17. Mai erneut möglichst viele Stimmen für ihr Projekt sammeln. Die finale Stimmanzahl entscheidet letztendlich, welche sieben Projekte die Stadtwerke Lindau mit Publikumspreisen zwischen 250 und 2000 Euro unterstützen. „Weitere 2250 Euro werden als zusätzliche Förderpreise durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an besonders beeindruckende Projekte vergeben“, erklärt der Stadtwerke-Chef. Und ergänzt: „Obendrein verlosen wir unter allen teilnehmenden Gruppen zusätzlich einen Facebook-Sonderpreis in Höhe von 500 Euro.“

Viele Bewerbungen erwünscht

Hannes Rösch, Bereichsleiter Vertrieb und Marketing, würde sich freuen, „wenn möglichst viele Bewerbungen eingehen“ und vor allem viele Bürger online mit abstimmen. „Das wäre ein toller Beitrag für die Gemeinschaft, der zeigt, dass wir alle das Engagement vor Ort unterstützen.“ Am Förderwettbewerb können sich alle im Strom- oder Gas-Netzgebiet der Stadtwerke Lindau ansässigen Vereine, Organisationen und Institutionen aus Lindau und Bodolz sowie den umliegenden Stadtteilen und Gemeinden wie Wasserburg, Nonnenhorn, Achberg und Weißensberg beteiligen.