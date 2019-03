Stadtwerke rufen zum Förderwettbewerb

„Mit vereinter Energie“ – so nennen die Stadtwerke ihren Förderwettbewerb, den sie vergangenes Jahr ins Leben gerufen haben. Der Wettbewerb soll Vereinen, Initiativen, Projekten und Organisationen eine weitere Plattform bieten, auf der sich diese für eine Förderung durch das Unternehmen bewerben können. Dabei sind die Förderchancen in diesem Jahr durch die Erhöhung des Fördertopfs gestiegen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke heißt.

„Wie wichtig solch eine Unterstützung ist, sehen wir darin, wie hoch die Resonanz und das Feedback auf unsere im letzten Jahr erstmalig durchgeführte Aktion war“, sagt Thomas Gläßer, Geschäftsführer der Stadtwerke Lindau. 36 Projekte aus Lindau und der Region nahmen im vergangenen Jahr am Förderwettbewerb teil, elf davon wurden letztendlich gefördert. Die Mechanik des Förderwettbewerbs habe sich bewährt und wird auch in diesem Jahr von den Stadtwerken unverändert umgesetzt. Die Bewerbung läuft über eine Plattform im Internet.

Ab sofort können sich Vereine, Organisationen und Institutionen, die durch ihr Engagement und ihre Projekte einen Teil zum gesellschaftlichen Leben in der Region beitragen, auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite bewerben. Über die Vergabe der Preise entscheidet eine kostenlose Internetabstimmung, die in eine zweistufige Abstimmungsphase eingeteilt ist.

Die beliebtesten Bewerber kommen ins Finale

Ab dem 2. Mai beginnt die erste Abstimmungsphase, in der Bürger täglich kostenlos und ohne Angabe persönlicher Daten für ihre Favoriten online abstimmen können. Die Bewerbung neuer Gruppen ist in dieser Phase weiterhin möglich. Die sieben beliebtesten Bewerber schaffen es am 20. Mai dann in das Finale, wo alle wieder mit null Stimmen beginnen, um bis zum 23. Mai erneut möglichst viele Stimmen zu sammeln. Die finale Stimmanzahl entscheidet letztendlich, welche sieben Projekte die Stadtwerke Lindau mit Publikumspreisen zwischen 500 und 2500 Euro unterstützen.

„Weitere fünf mal 500 Euro werden als zusätzliche Förderpreise durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an besonders beeindruckende Projekte vergeben“, erklärt der Stadtwerke-Chef. Insgesamt sind dies zwei Preise mehr als noch im letzten Jahr, über die die Belegschaft der Stadtwerke Lindau entscheidet. „Mit dieser Aufstockung wollen wir auch solchen Projekten ein Gehör geben, die durch ihre eigene Werbung im Internet keine so große Öffentlichkeit und Stimmenanzahl erreichen können“, erklärt Hannes Rösch, Bereichsleiter Vertrieb und Marketing bei den Stadtwerken. Obendrein verlost das Unternehmen unter allen teilnehmenden Gruppen zusätzlich einen Facebook-Sonderpreis in Höhe von 500 Euro.

Thomas Gläßer würde sich laut Pressemitteilung freuen, „wenn möglichst viele Bewerbungen eingehen“ und vor allem viele Bürger online mit abstimmen. „Das wäre ein toller Beitrag für Lindau und die Region, der zeigt, dass wir alle das Engagement vor Ort unterstützen.“