Stadtwerke Lindau verzichten auf mehr Geld für Strom

Was die Großen sparen, sollen die Kleinen zahlen. So lässt sich die Neufassung der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) durch die Bundesnetzagentur interpretieren. Denn von der neuen Regelung profitieren vor allem große Betriebe.

Stromintensive Industriebetriebe können eine vollständige Befreiung von den Netznutzungsentgelten beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass die Abnahmestellen mindestens 7 000 Benutzungsstunden und mindestens 10 Millionen Kilowattstunden im Jahr aufweisen. Zum Vergleich: Ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht ungefähr 4000 Kilowattstunden jährlich.

Die bisherige Regelung sah für energieintensive Betriebe mit den oben genannten Verbrauchszahlen ein individuelles Netzentgelt vor, das nicht weniger als 20 Prozent des allgemeinen Netznutzungsentgeltes betragen durfte. Die Differenz wurde in der Vergangenheit auf die jeweiligen Netzentgelte des Netzbetreibers umgelegt. In der neuen Verordnung wird nun eine bundeseinheitliche Umlage für stromintensive Betriebe erhoben. Das heißt, auf die jeweiligen Stadtwerke und damit auf die einzelnen Kunden kommen Mehrkosten zu, um den Betrag auszugleichen, der fehlt, wenn Großunternehmen sich komplett von der Netzgebühr befreien lassen.

2013 kommt wohl Erhöhung

„Für uns verteuert sich die Stromlieferung durch diese Neuregelung um ungefähr 200 000 Euro pro Jahr“, sagt Roland Sommer von den Stadtwerken Lindau. Eigentlich könnten die Stadtwerke diesen Betrag auf ihre Kunden umlegen. Sie müssten pro Kilowattstunde 0,151 Cent mehr bezahlen. Dies würde für besagten Vier-Personen-Haushalt ungefähr sechs Euro jährliche Mehrkosten bedeuten.

„Wir verzichten aber bewusst auf eine Erhöhung der Strompreise für Haushaltskunden und Kleingewerbe in den Produkten LiStrom 12, LiStrom 24 sowie LiStrom Standard. Wir werden die Strompreise 2012 aber konstant halten und die Umlage für unsere Kunden übernehmen. Für das Jahr 2013 können noch keine Prognosen geliefert werden, aber zukünftig müssen sich unsere Kunden auf diese neue Umlage einstellen“ so Sommer weiter.

„Auch innerbetrieblich einiges umstellen“

Den Stadtwerken fehlt außerdem die notwendige Zeit für die Vorbereitung und Vermittlung der neuen Umlage. „Wir müssen diese gegenüber den Kunden vertreten und auch innerbetrieblich einiges umstellen“, so Sommer. Dies sei in der Kürze der Zeit aber nicht möglich gewesen. „Derzeit müssen die Stadtwerke kurzfristig das Abrechnungssystem umstellen und übergangsweise auf eine provisorische Lösung zurückgreifen. Dies bedeutet ein erheblicher Mehraufwand für die Mitarbeiter und Kosten für neue Systeme“, teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit. (jtw)