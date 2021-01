Stadtwerke Lindau versenden Jahresrechnungen

Die Kunden der Stadtwerke Lindau erhalten ab Freitag, 15. Januar, Post von den Stadtwerken. Sukzessive versendet der regionale Energie- und Wasserversorger die Jahresrechnungen für 2020 bis Anfang Februar, heißt es in der Pressemitteilung. Die Stadtwerke verschicken aus technischen Gründen nicht alle Rechnungen auf einmal, damit fortlaufend immer wieder Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt und Kundenanliegen trotz hoher Lastspitzen auch schnell bearbeitet werden können, heißt es weiter. Neben der detaillierten Abrechnung für das vergangene Jahr steht in der Jahresrechnung auch der für das Jahr 2021 geltende monatliche Abschlagsbetrag. Rechnungsbeträge werden zu Sonntag, 31. Januar, fällig, Guthabenbeträge überweisen die Stadtwerke bis Samstag, 30. Januar, der erste Abschlag für 2021 erfolgt zu Montag, 1. Februar. Aufgrund der Lockdown-Verlängerung ist das Stadtwerke-Kundencenter zwar weiterhin geschlossen, Rückfragen sind aber telefonisch unter 08382/ 70 47 04 oder per E-Mail möglich an: kundenservice@sw-lindau.de.

Im Online-Kundenportal können registrierte Nutzer oder solche, die es noch werden, ab Freitag, 15. Januar, nachschauen, ob ihre Jahresrechnung bereits im Portal archiviert ist. Dort lassen sich dann zum Beispiel auch mit wenigen Klicks Abschläge oder Bankverbindungen ändern.