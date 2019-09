Stadtwerke Lindau erhalten erneute Zertifizierung

„Für uns ist es so viel mehr als nur ein Blatt Papier“, sagt Tobias Ederer, bei den Stadtwerken Lindau verantwortlich für die Netz-Grundsatzplanung. Man sei stolz auf die erneute TSM-Zertifizierung. „Mit der Zertifizierung wird unsere Arbeit immer wieder bestätigt und überprüft, denn wenn die Aufgaben und Prozesse in einem Unternehmen wie unserem nicht glasklar strukturiert und definiert sind, dann kostet das nicht nur sehr viel Geld, sondern es ist schlicht unverantwortlich: es können Unfälle passieren. Und da hört bei uns jeder Spaß auf.“

Wenn in Lindau ein Schadensfall an den Wasser- oder Gasversorgungsleitungen eintritt, handeln die Mitarbeitern der Stadtwerke Lindau sofort. Dabei muss ganz klar definiert sein, welche weiteren Schritte eingeleitet werden: Wer ist zuständig? Wer ist wann und wo erreichbar? Dass die Stadtwerke in Lindau auf solche Ereignisse optimal vorbereitet sind, bekam das Unternehmen nun erneut von dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) offiziell bestätigt. Jörn-Helge Möller, Geschäftsführer der DVGW-Landesgruppe Bayern, übergab das Zertifikat an Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Gläßer, Tobias Ederer, Georg Gewinner, verantwortlich für das Versorgungsnetz und das Seewasserwerk, und Michelle Billet, die dafür sorgt, dass alles sauber und haarklein im Unternehmenshandbuch dokumentiert wird. „Die Prüfung war perfekt vorbereitet und ist reibungslos und entspannt verlaufen“ lobte Jörn-Helge Möller die Stadtwerke laut der Pressemitteilung.

Bereits die dritte Prüfung

Die Stadtwerke Lindau unterzogen sich 2019 zum dritten Mal der Prüfung durch den DVGW, um eventuelle Lücken im Technischen Sicherheitsmanagement aufzuspüren. 146 Fragen im Allgemeinen Teil, 133 im Bereich Gas und 152 im Bereich Wasser mussten im Rahmen der Zertifizierung beantwortet werden. Im Anschluss an die umfangreiche Prüfung konnte den Stadtwerken wieder ein optimales Sicherheitsmanagement bestätigt werden. „Die Themen sind unglaublich vielfältig und umfangreich“, berichtet Ederer. „Das geht von der Beschäftigung von Fremdfirmen über Prozesse der Unterweisungspflicht- und Dokumentation, reicht vom Risikomanagement über die gesamte Netzorganisation bis hin zur Schutzausrüstung und Anlagenwartung“. Die Zertifizierungsprüfunf findet alle fünf Jahre statt.

Der DVGW zeichnet seit rund 150 Jahren für die Erstellung der allgemein anerkannten Regeln der Technik verantwortlich. Nach diesem Regelwerk haben Gas- und Wasserversorgungsunternehmen am Rohrnetz und an den Versorgungsanlagen zu arbeiten, um die vom Gesetzgeber gestellten hohen Anforderungen nach einer hygienisch einwandfreien Versorgung mit Trinkwasser sowie nach einer sicheren Gasversorgung erfüllen zu können. Das TSM bestätigt den Stadtwerken zudem, dass die Vorgaben zur Qualifikation und Organisation von Gas- und Wasserversorgern erfüllt werden und auch die Belange der Unfallverhütung exakt eingehalten werden. Grundlage für das technische Sicherheitsmanagement bildet ein umfassendes Unternehmenshandbuch, das betriebsinterne Abläufe beschreibt und die Umsetzung der Anforderungen regelt. Weitere Kernaufgabe des Technischen Sicherheitsmanagements ist die Unterstützung des eigenverantwortlichen Handelns der Unternehmen und die gleichzeitige Kompetenzstärkung der technischen Selbstverwaltung der öffentlichen Gas- und Wasserversorgung.

Die TSM-Zertifizierung beurkundet, dass der geprüfte Energieversorger über eine angemessene personelle und technische Ausstattung sowie eine Organisation verfügt, die eine sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Versorgung der Kunden gewährleistet. Die mit der Zertifizierung verbundenen Überprüfungen garantieren somit ein hohes Maß an Versorgungssicherheit. Alle fünf Jahre kommt das Handbuch auf den Prüfstand und die mehrtägige Prüfung muss wiederholt werden.

Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Gläßer bedankte sich vor allem bei seinen Mitarbeiter, die sehr engagiert und professionell die Zertifizierung über die Bühne gebracht haben und die sich Tag und Nacht ihrer Verantwortung für die Versorgungssicherheit bewusst sind, schreibt das Unternehmen.