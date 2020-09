Stadtwerke Lindau belohnen das Spenden von alten Handys

Laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom haben 2020 rund 85 Prozent der Bundesbürger mindestens ein unbenutztes Gerät daheim in ihren Schubladen. Die Stadtwerke Lindau möchten dieses Jahr zum zweiten Mal im Rahmen der Deutschen Aktionstage zur Nachhaltigkeit mit dazu beitragen, dass die Zahl in der Region niedriger wird. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

200 Millionen Alt-Handys und nicht mehr benötigte Smartphones schlummern laut einer Bitkom-Umfrage alleine in Deutschland in den Schränken und Schubladen, heißt es weiter. Oder sie landen im Müll. Dabei enthalten die Altgeräte hochwertige und wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Gold, Silber oder Palladium. Mit einer Sammelaktion für nicht mehr benötigte Smartphones und Handys beteiligen sich die Stadtwerke Lindau dieses Jahr zum zweiten Mal an den Deutschen Aktionstagen zur Nachhaltigkeit.

An zwei Tagen können Interessierte ihre nicht mehr benötigen Smartphones und Alt-Handys beim Kundenservice der Stadtwerke in der Auenstraße in Lindau vorbeibringen. Jeder, der am Mittwoch, 23. September oder am Donnerstag, 24. September in der Zeit von 8 bis 16 Uhr bei den Stadtwerken Lindau vorbeikommt und sein altes Handy abgibt, bekomme als Dankeschön eine kleine Aufmerksamkeit, solange der Vorrat reicht. Außerdem verlosen die Stadtwerke unter allen Teilnehmern drei Mal eine Monatskarte für den Stadtbus Lindau.

„Als Stadtwerke Lindau liegt uns das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen“, wird Markus Schmidutz-Ries, Leiter Vertrieb & Marketing bei den Stadtwerken, zitiert. So versorgen die Stadtwerke die Kundinnen und Kunden ausschließlich mit 100 Prozent Ökostrom. Bei der Aktion sollen einige alte Handys eingesammelt werden, um diese zum fachgerechten Recycling an den ZAK weiterzuleiten.

So werde sichergestellt, dass keine wichtigen Ressourcen verloren gehen und die Altgeräte fachgerecht verwertet werden. Und noch ein Tipp hält der Experte bereit: „Vor der Rückgabe der Geräte die privaten Daten löschen. Das geht am einfachsten, indem diese auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Dies geht häufig über die Funktion ‚Zurücksetzen des Gerätes‘. Und die Entnahme der SIM-Karte nicht vergessen.“