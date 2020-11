Stadtwerke: Kunden können den Zählerstand über ein Portal selber melden

Das Portal für Zähler-Selbstablesung ist ab Montag, 16. November, freigeschaltet. Wie jedes Jahr benötigen die Stadtwerke Lindau die aktuellen Zählerstände für die Erstellung der genauen Jahresrechnung – und zwar nicht nur für die Kunden der Stadtwerke Lindau selbst, sondern auch als zuständiger Netzbetreiber für Kunden anderer Anbieter, heißt es in der Pressemitteilung. Ab Montag, 16. November, werden rund 30 000 Kunden angeschrieben und gebeten, den Stadtwerken innerhalb von zwei Wochen ihre Zählerstände zu übermitteln. „Gerade auch in dieser Zeit des Lockdowns aufgrund des Coronavirus sind wir dankbar um jede Online-Eingabe“, erklären die Stadtwerke in einer Pressemitteilung, und ergänzen, dass die Online-Eingabe kinderleicht funktioniere. Wer bis Dienstag, 8. Dezember, keine Daten gemeldet hat, der wird – auf Basis der Vorjahresverbräuche – fair geschätzt. Wer’s lieber klassisch mag, der füllt die Ablesekarte aus, die dem Anschreiben beiliegt und schickt die abgetrennte Karte an die Stadtwerke zurück.

Bei Fragen unterstützen die Mitarbeiter des Kundenservices telefonisch unter 08382 / 70 47 04. Über die folgende Website können die Zählerstände bequem und sicher verschlüsselt an die Stadtwerke übermittelt werden: