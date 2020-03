Stadtwerke: Hannes Rösch neuer Geschäftsführer

In einer Sondersitzung der Stadtwerke Lindau Anfang Februar hat der Aufsichtsrat die Empfehlung an den Stadtrat und die Gesellschafterversammlung ausgesprochen, Interims-Geschäftsführer Hannes Rösch (37) für fünf Jahre zum Geschäftsführer zu bestellen. Dieser Empfehlung folgte der Stadtrat in seiner Sitzung. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und darauf, mit meinem Team zusammen die Stadtwerke weiter voranzubringen“, kommentiert der gebürtige Ulmer die Entscheidung in einer Pressemitteilung. Nach Wirtschaftspädagogik- und Betriebswirtschaftsstudien in Konstanz und Mainz entdeckte Hannes Rösch bei den Stadtwerken Ulm seine Leidenschaft für die Energiewirtschaft und wechselte im Oktober 2015 als Bereichsleiter Vertrieb und Marketing zu den Lindauer Stadtwerken.