Stadtwerke belohnen Handy-Spenden

Vom 30. Mai bis 5. Juni finden die Deutschen Aktionstage zur Nachhaltigkeit statt. Ins Leben gerufen wurden diese durch den „Rat für Nachhaltige Entwicklung“ anlässlich der Weltkonferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung im Jahr 2012. Seit 2015 finden die Aktionstage im Rahmen der Europäischen Nachhaltigkeitswoche statt. Mit dabei am 5. Juni sind auch die Stadtwerke Lindau. In „Schubladenhandys“ schlummern hochwertige und wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Coltan oder Palladium. Jeder, der am Mittwoch den 5. Juni in der Zeit von 8.30 bis 15.30 Uhr bei den Stadtwerken Lindau in der Auenstraße 12 in Lindau vorbeikommt und ein altes Handy abgibt, bekommtals Dankeschön eine kleine Aufmerksamkeit. Außerdem verlosen die Stadtwerke unter allen Teilnehmern 3-mal eine Monatskarte für den Stadtbus Lindau. „Als Stadtwerke Lindau liegt uns das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen“, erklärt Stadtwerke-Chef Thomas Gläßer.