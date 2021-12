Stadtwerke ändern Servicezeiten in den Weihnachtsferien

Zum Schutz sowohl von Kundinnen und Kunden, als auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, möchten die Stadtwerke persönliche Kontakte auf ein Minimum reduzieren und nutzen dazu die Weihnachtsferien. Das teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit. Das Kundencenter in der Auenstraße ist vom 24. Dezember 2021 bis zum 7. Januar 2022 durchgehend geschlossen. Kundenanfragen werden in dieser Zeit zu den üblichen Servicezeiten aber weiterhin telefonisch und per Mail beantwortet. Ab dem 10. Januar sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann wieder persönlich für die Kundinnen und Kunden vor Ort.

Die Störungsannahme für Strom, Gas und Wasser bleibt allerdings durchgehend telefonisch unter 08382 / 704222 erreichbar, die Störungsannahme für Telekommunikation unter 08382 / 704499 und die Störungsannahme für Elektromobilität unter der 08382 / 704950.

Das ZUP-Büro in der Anheggerstraße ist vom 27. bis 30. Dezember, vom 3. bis zum 5. Januar und auch am Brückentag, dem 7. Januar, jeweils von 12.30 bis 17.30 Uhr besetzt. Die Stadtbusse fahren planmäßig, an Silvester mit verlängerten Betriebszeiten bis 1:40 Uhr. Auch zu diesen Zeiten müssen in den Bussen weiterhin die 3G-Regeln eingehalten werden.