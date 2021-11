Stadtwerk am See und TeleData schließen Kundenzentren

Das Stadtwerk am See und der Internetprovider TeleData schließen ab Montag, 29. November, bis auf Weiteres alle drei Kundenzentren in Überlingen und Friedrichshafen. Die steigenden Corona-Fallzahlen im Bodenseekreis sind der ausschlaggebende Grund für die Schließung, heißt es in einer Pressemitteilung. Trotz geschlossener Kundenzentren sind Stadtwerk am See und TeleData weiterhin für ihre Kunden da und halten das Service-Angebot nahezu komplett aufrecht. Anstelle eines Besuchs im Kundenzentrum können Kunden auf viele andere Kommunikationskanäle zurückgreifen: Stadtwerk am See: Telefon: 0800/5052000; E-Mail: service@stadtwerk-am-see.de; Kundenportal: www.stadtwerk-am-see.de/portal; Dort könne man persönliche Daten ändern, Vertragsdaten verwalten, Zählerstände eingeben, Rechnungen ansehen, Abschlagszahlungen anpassen und einiges mehr. TeleData: Telefon: 0800/5007100; E-Mail: service@teledata.de;