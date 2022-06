Stadtspaziergänge über die Hintere Insel Lindau

Auf der Hinteren Insel Lindau finden am Samstag, 4. Juni, und am Samstag, 11. Juni, zwei informative Stadtspaziergänge statt. Dazu laden die Lindauer Stadträtinnen und Stadträte gemäß einer Pressemitteilung alle Bürgerinnen und Bürger von Lindau ein. Start ist jeweils um 11 Uhr am Kiosk auf der Hinteren Insel. Bei den Spaziergängen geht es darum, über die Entwicklung der Hinteren Insel als eines der wichtigsten Themen der Lindauer Stadtentwicklung zu informieren. Auch für Gespräche, Austausch, Informationen und Erläuterungen zur Planung und zu den Gründen für die Bebauung ist Zeit. Und es besteht Gelegenheit, vor Ort Fragen zu stellen.

Die Spaziergänge über die Hintere Insel dauern zwischen einer und anderthalb Stunden und enden am Bismarckplatz Lindau. Anschließend stehen die Lindauer Stadtratsmitglieder am Diskussionstand, der dort aufgebaut ist, nochmals für Fragen und Gespräche zur Verfügung und verteilen Flyer mit Informationen zur Hinteren Insel.

Diese Spaziergänge sind Teil einer umfassenden Informationskampagne zur Hinteren Insel, die der Lindauer Stadtrat im vergangenen Jahr beschlossen hat.