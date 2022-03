Stadtrundgang mit Rudolf Bast

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Vom reichen Leben armer Leute“ heißt das vielgelesene Erinnerungsbuch des Lindauer Hoteliers Rudolf Bast. (2019). Der Einladung des Historischen Vereins Lindau, diese Erinnerungen bei einem Spazierweg über die Insel durch den Autor selbst zum Klingen zu bringen, folgten mehr als 40 interessierte „alte Lindauer und -innen“, sowie Gäste jeden Alters und jeder Herkunft.

Am Startpunkt „Kleiner See“ begann die Zeitreise - wo das geliebte Ruderboot des Vaters in der Vorkriegszeit Zentrum vieler kleinerer und größerer Abenteuer war. Wo vor der alten Sängerhalle im Sommer 1945 französische Panzer Aufstellung genommen hatten und der kleine Rudolf zum ersten Mal in seinem Leben Orangen sah, und am nahe gelegenen städtischen Elektrizitätswerk - gegen den Rat seiner strengen Mutter - nachts Kohlen klaute! So ging der Weg weiter durchs Zitronengässele, vorbei an der Werkstatt des unvergessenen Schlossers Schielin hinauf zur „Hauptstraße“ . Hier wurden beim Anblick des Sünfzen Erinnerungen an einquartierte marokkanische Soldaten wach, die durch ihre Zutaten zu den schmalen Essensrationen der Familie eine Zeitlang einen Hauch von Luxus in die Lindauer Küche brachten. Am Rathausplatz dann die spannende Geschichte, wie der kleine Rudolf und sein Zwillingsbruder Alfred die Ankunft des französischen Militärs und die Entwaffnung der Lindauer Polizisten im Neuen Rathaus miterlebten. Keine Lindauer Kindheit ohne die intensive Nähe zum See – für Lindauer Buben war deshalb der Seehafen ein einziger großer Abenteuer-Spielplatz. Stundenlang könnte Rudolf Bast auf der Römerschanze stehend von den vielen Facetten dieses Orts erzählen.

Nach gut 70 Minuten ist der unterhaltsame Rundgang zu Ende und die Zuhörer danken dem Autor und Erzähler für diese ganz besondere Lindauer Geschichts-Stunde. Rudolf Bast hat versichert, dass er den Weg gerne wiederholen wird. Die Spenden, die er dabei einnimmt, kommen den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zugute, sowie der Flüchtlingshilfe für die Opfer des Ukrainekriegs.