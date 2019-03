Stadtrat stimmt vorzeitigem Ende der OB-Amtszeit zu

Jetzt ist es amtlich: Die Lindauer wählen am 15. März des kommenden Jahres erstmals nach 60 Jahren an einem Tag wieder den OB und den Stadtrat. Die Räte haben mehrheitlich dem vorzeitigen Ende der Amtszeit von Oberbürgermeister Gerhard Ecker zugestimmt.

Laut Gemeindeordnung kann der OB seine Amt vorzeitig niederlegen, allerdings muss der Stadtrat zustimmen. Laut Tagesordnung sollte das in nicht-öffentlicher Sitzung passieren, doch nach Einspruch der Bunten hob OB Ecker das in die öffentliche Sitzung. Denn bekannt war es ja schon zuvor, dass Ecker den vorzeitigen Amtsverzicht angeboten hatte. Somit war die Zustimmung des Stadtrats nur Formsache. Lediglich die Bunten stimmten dagegen, was Alexander Kiss damit begründete, dass es für die Lindauer stets gut war, dass sie zwei Jahre nach einer OB-Wahl die Möglichkeit hatten, den Stadtrat in besonderer Weise als Korrektiv zum OB einzusetzen. Das sei wichtiger als die Mehrkosten wegen der zwei Wahlgänge mit entsprechend nötigen Wahlhelfern, Benachrichtigungen und anderen Kosten. Kiss schob hinterher, dass Ecker seine Sache nicht so schlecht machen würde, dass man ihn vorzeitig loswerden müsse.